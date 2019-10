Hockenheim. (pol/van) Nach einem tödlichen Unfall auf der A6 in Höhe der Tank und Rastanlage am Hockenheimring West ist die Fahrbahn in Richtung Heilbronn derzeit voll gesperrt.

Ein 56-jähriger Lastwagenfahrer musste gegen 12.45 Uhr am Stauende sein Fahrzeug auf der mittleren Fahrspur bis zum Stillstand abbremsen. Ein von hinten herannahender 50-jähriger Audi-Fahrer fuhr nach ersten Erkenntnissen der Polizei nahezu ungebremst unter den stehenden Lkw. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Fahrer des Lastwagens erlitt einen Schock und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten dauern derzeit noch an und werden einige Zeit in Anspruch nehmen, teilt die Polizei mit.

Die Autobahn in Richtung Heilbronn ist derzeit voll gesperrt. Der Verkehr wird über die Parallelfahrbahn an der Tank- und Rastanlage Hockenheim West an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Update: 10. Oktober 2019, 14 Uhr