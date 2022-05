Hockenheim. (pol/mare) Eine Motorradfahrerin ist am Freitagabend bei einem Unfall mit einem Radfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Die Motorradfahrerin fuhr mit ihrer Yamaha gegen 18 Uhr auf der Talhausstraße in Richtung Stadtmitte. In Höhe des Globus-Marktes wechselte ein 51-jähriger Rennradfahrer, der ebenfalls auf der Talhausstraße in gleicher Richtung fuhr, vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersah er die von hinten auf dem linken Fahrstreifen kommende Yamaha-Fahrerin.

Durch den Zusammenstoß der beiden Zweiräder stürzten beide, wodurch der Rennradfahrer leicht und die Motorradfahrerin schwer verletzt wurde. Eine Lebensgefahr der 26-Jährigen kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Sie wurde von Rettungskräften vor Ort erstversorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Klinik eingeliefert.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 13.000 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden durch die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Mannheim übernommen.