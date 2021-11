In „Kathis Kaufladen“ bietet Katharina Vetter bereits seit Anfang des Jahres unverpackte Waren an. Neben Lebensmitteln findet man dort auch Seife oder Trinkflaschen. Foto: Lenhardt

Von Jennifer Reutter

Hockenheim. Brotdosen, Plastiktüten und Stoffbeutel in verschiedenen Farben hängen neben der Ladentür an einem Baustellengitter. Mit dieser Dekoration haben drei Hockenheimer Geschäfte am vergangenen Samstag deutlich gezeigt, dass sie nun Teil der Initiative "Einmal ohne, bitte" sind. Die Aktion soll die Menschen dazu anregen, Plastikmüll beim Einkaufen zu reduzieren.

Im "Gerne Natur", dem Obst- und Gemüseladen Vitamingarten und der Metzgerei Hauser in der Karlsruher Straße können die Kunden ab sofort ihre eigene Behälter mitbringen und befüllen lassen. Die meisten Kunden, die am Samstag mit einer eigenen Plastikschale oder Einkaufstasche vorbeischauen, setzen sich bereits seit Jahren mit dem Thema Müllvermeidung auseinander. So wie Petra Grabs. "Wenn ich früher in großen Supermärkten einkaufen ging, hat es mich immer genervt, wie viel Plastikmüll ich dadurch angesammelt habe", erzählt sie. Deswegen kaufe sie seit Jahren lieber in kleinen, lokalen Geschäften ein. "Einmal ohne, bitte" ist eine deutschlandweite Initiative, die in München ins Leben gerufen wurde. Welche Läden mitmachen, kann man auf einer interaktiven Deutschlandkarte unter www.einmalohnebitte.de einsehen. In Hockenheim kam die Idee zur Teilnahme von den "Grünen Engeln", eine Gruppe der Lokalen Agenda. Sie störten sich schon länger an dem immer mehr werdenden Plastikmüll. "Bei unseren wöchentlichen Müllsammelaktionen ist uns das immer wieder aufgefallen", erklärt Renate Rottmayer von den "Grünen Engeln".

Für die Aktion wählte die Gruppe Geschäfte aus, deren Inhaber sich schon vorher Gedanken über die Nachhaltigkeit ihres Unternehmens gemacht hatten. " Wir achten sehr darauf, dass unser Fleisch aus nachhaltiger Zucht stammt", erklärt Amelie Hauser, die Tochter der Inhaber der Metzgerei Hauser. Die Tiere, die bei ihnen verarbeitet werden, hätten keine Antibiotika im Futter gehabt. Fleischkonsum und Nachhaltigkeit schließen sich nicht aus, findet Hauser. "Man muss nicht komplett auf Fleisch verzichten, aber auf einen maßvollen Konsum achten", sagt sie.

Emre Fidan, der Betreiber des Lebensmittelgeschäfts Vitamingarten, achtet ebenfalls darauf, umweltbewusst mit seiner Ware umzugehen. Seit Längerem gibt es in seinem Laden deshalb auch keine Selbstbedienung mehr. Wenn möglich, sollen nur die Mitarbeiter die Lebensmittel anfassen, bevor sie verkauft werden. Außerdem geben Fidan und seine Kollegen die Grünabfälle als Tierfutter ab. Bevor er vor fünf Jahren im Vitamingarten anfing, hatte der Hockenheimer in großen Supermärkten gearbeitet. Wie wenig nachhaltig man dort mit Obst und Gemüse umging, habe ihn schließlich dazu gebracht, den Arbeitsplatz zu wechseln. "Viel zu viel Gemüse und Obst war in Plastik eingepackt", berichtet Fidan. "Außerdem wurden große Mengen an Lebensmitteln komplett weggeschmissen."

In "Kathis Kaufladen" in der Schwetzinger Straße bietet Katharina Vetter ihren Kunden bereits seit Anfang des Jahres unverpackte Lebensmittel zum Kauf an. An der Initiative "Einmal ohne, bitte" beteiligt sie sich aber offiziell erst in der nächsten Woche. In ihren Regalen stehen viele verschiedene nachhaltig produzierte Waren – von Seife über Schokolade bis hin zu Sonnenblumenöl und Trinkflaschen. Vetter besucht selbst seit Jahren Unverpacktläden und hatte sich daran gestört, dass es so etwas in Hockenheim und Umgebung noch nicht gab.

Am Anfang sei der Andrang groß gewesen, berichtet Vetter. Inzwischen habe das Interesse jedoch nachgelassen. Vermutlich schrecke der etwas höhere Aufwand einige Kunden davon ab, im Unverpacktladen einzukaufen. "Man muss jedes Mal überlegen, welche und wie viele Gefäße man mitnimmt. Das macht es zum Beispiel schwierig, spontan nach der Arbeit dort einkaufen zu gehen", erzählt die Ladenbesitzerin.

Am Donnerstag findet der Auftakt zur Beteiligung an der Initiative "Einmal ohne, bitte" in ihrem Geschäft statt. Alle Erwachsenen, die ein passendes Gefäß mitbringen, erhalten dort ein kostenloses Heißgetränk. Kinder, die ihr eigenes Behältnis dabei haben, dürfen es mit Süßigkeiten füllen lassen.