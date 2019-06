Hockenheim. (hab) In einem langen Bürgerbeteiligungsprozess hatte die Stadt Hockenheim im vergangenen Jahr nach Standorten für Sozialwohnungen gesucht. Diese sollten Geflüchteten, Obdachlosen und finanzschwachen Bürgern zugute kommen. Am Ende hatte sich der Gemeinderat auf zwei Orte geeinigt: am Hubäckerring und am Reiterplatz.

Die Stadtverwaltung hat nun bekannt gegeben, dass am Hubäckerring nur bedürftige Bürger einziehen werden, nicht jedoch Geflüchtete und Obdachlose. Begründet wird dies mit einem Beschluss des Gemeinderats, Obdachlose und Flüchtlinge dezentral unterzubringen - um soziale Brennpunkte zu vermeiden. Bei einer solchen Belegung, ohne Flüchtlinge und Obdachlose, könne man außerdem Fördergelder vom Land erhalten.

Für den 22. Juli ist eine Bürgerinformation in der Stadthalle zur Bebauung am Hubäckerring geplant. Dann soll geklärt werden, wie dicht die Bebauung erfolgen kann und wie viele Personen man dort unterbringen kann. Die obere Einkommensgrenze der Bewohner könne bei 60.000 Euro Netto pro Jahr für eine vierköpfige Familie liegen, so Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg.

Die Gemeinderäte berieten außerdem über zwei Bebauungspläne. Mit großem Interesse hatten die Bürger vor allem die Bebauung an der Karlsruher Straße verfolgt, wo das Altenpflegeheim Sankt Elisabeth einen Erweiterungsbau errichten möchte. An das bisherige Gebäude soll ein Anbau erfolgen, in den die Bewohner Neubau umziehen. Der frei werdende Altbau wird abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Ein neues Gesetz, das Einzelzimmer für Pflegebedürftige in Baden-Württemberg vorschreibt, macht den Erweiterungsbau notwendig. Mit ihren Umbauplänen reagiert die Einrichtung Sankt Elisabeth auf die neue Gesetzgebung.

Spätestens im September müssen die Verantwortlichen mit den erforderlichen Umbaumaßnahmen begonnen haben. Es gibt allerdings die Möglichkeit einer Fristverlängerung. Den Bebauungsplan hatte der Gemeinderat bereits im April 2018 aufgestellt. Jetzt galt es, auf eingegangene Stellungnahmen zu reagieren. Der Rat nahm die Einwände zur Kenntnis, stimmte dem Bebauungsplanentwurf aber einstimmig und ohne Diskussion zu. Es bleibt auch bei der besonderen Rücksichtnahme auf die als Naturdenkmal eingestufte, mehr als hundert Jahre alte Ulme.

Auch die Bebauung entlang der Kantstraße mit drei Wohngebäuden und insgesamt 18 Wohneinheiten wurde einstimmig und ohne Aussprache beschlossen. Im Erdgeschoss sollen Garagen und Keller untergebracht sein, zwei darüber liegende Obergeschosse und ein zurückspringendes Staffelgeschoss sollen als Wohnraum ausgebaut werden.