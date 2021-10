Hockenheim. (pol/mün) Der 16-Jährige, der am Dienstag 11 Flaschen Champagner im Wert von 674 Euro stehlen wollte, kommt in Haft. Das teilen Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass dem Jugendlichen weitere Diebstähle in Lebensmittelmärkten in Rheinland-Pfalz und Bayern vorgeworfen werden. Auch dort habe er es gezielt auf Champagner im Gesamtwert von weit über 1.000 Euro abgesehen gehabt.

Der Haftbefehl wurde auch deswegen beantragt, da bei dem 16-Jährigen Fluchtgefahr bestehe. Er habe keinen festen Wohnsitz. Angeklagt werden soll er wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls zusammen mit Körperverletzung und Beleidigung. Er sitzt jetzt in einer Jugendvollzugsanstalt ein.

Update: Freitag, 29. Oktober 2021, 14.37 Uhr

Hockenheim. (pol/mare) Ein Jugendlicher hat am Dienstagabend versucht, elf Flaschen Champagner aus einem Supermarkt in Hockenheim zu stehlen. Nach einer Rangelei mit dem Ladendetektiv wurde er festgenommen, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 19.30 Uhr war der 16-Jährige demnach in einem Supermarkt in der Speyerer Straße. Dort nahm er insgesamt elf Flaschen Champagner aus dem Regal, packte sie in seinen Rucksack und ging durch den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Dies beobachtete ein Ladendetektiv, der den Jugendlichen vor dem Geschäft ansprach und bat, mit ins Büro zu kommen.

Der Jugendliche schubste daraufhin den Detektiv einfach weg und versuchte zu flüchten. Ein weiterer Detektiv konnte ihn aber festhalten, es kam noch zu einem Gerangel zwischen allen dreien, bei denen alle leicht verletzt wurden. Sanitäter versorgten die Drei, die hinzugerufenen Polizisten nahmen den 16-Jährigen schließlich vorläufig fest. Er muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten.