Hockenheim/Rhein-Neckar. (sha) Wie sieht die Welt aus Sicht eines Rollstuhlfahrers aus? Kann er beispielsweise barrierefrei von A nach B kommen? Wo gibt es Verbesserungsmöglichkeiten? Diesen Fragen ging jetzt der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born in Hockenheim nach - und zwar in einem Rollstuhl.

"Für ein gelingendes Miteinander ist es auch von enormer Bedeutung, dass alle Menschen sich in ihrer Kommune gut bewegen können. Darum muss Barrierefreiheit konsequent mitgedacht und mitgeplant werden. In den letzten Jahren gab es gute Fortschritte - aber in einer inklusiven Kommune ist immer auch noch etwas besser zu machen", sagte Born, der zu diesem besonderen Stadtrundgang unter anderem Vertreter der Stadtverwaltung und von Sozialverbänden eingeladen hatte.

"Fußgänger und Rollstuhlfahrer profitieren häufig von denselben städtebaulichen Maßnahmen - für eine von beiden Gruppen sind sie allerdings einschneidender, wenn sie fehlen", machte Rudi Bamberger, aktiver Rollstuhlfahrer aus Brühl, deutlich. Born und Bamberger hatten gemeinsam eingeladen, um sich im Rahmen einer Ortsbegehung einen Eindruck zu verschaffen, wo Verbesserungen für mobilitätseingeschränkte Menschen in Hockenheim nötig sind.

Falsch geparkte Autos wurden wenig überraschend als eine Quelle ausgemacht, die Wege und Überquerungen nicht nur für Rollstuhlfahrer, sondern auch für Nutzer von Rollatoren oder Eltern mit Kinderwagen unnötig verengen und so unbenutzbar machen. Durch regelkonformes Verhalten könne hier viel dazu beigetragen werden, dass alle sich sicher bewegen können, stellte Born fest. Der Landtagsabgeordnete, der die Strecke von seinem Wahlkreisbüro in der Schwetzinger Straße über den Mooresvilleplatz und das Hirschstraßenparkdeck bis zur Stadtmitte selbst im Rollstuhl abfuhr, schilderte seine Eindrücke in der anschließenden Gesprächsrunde.

"Eine einzelne Stufe, über die ich schon mindestens hundertmal gegangen bin, wird auf einmal zum Hindernis und ich frage mich, muss diese Stufe eigentlich sein? Kopfsteinpflaster sieht toll aus - aber ich habe jetzt gemerkt, wie mühsam das Fahren mit dem Rollstuhl über diesen Belag ist. Der Blick verändert sich, und wir sollten bei allen politischen Planungen die Barrierefreiheit immer mitdenken."

Die Vertreter der Stadt Hockenheim sagten zu, sich der gesammelten Verbesserungsvorschläge möglichst zügig anzunehmen. In einigen Monaten werde man dann schauen, was alles erreicht werden konnte.