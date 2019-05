Hockenheim. (hab) Der erste Schritt zur Ansiedlung einer Bäckerei mit Drive-In-Schalter und eines Hotels in den Obergeschossen ist getan. Der Hockenheimer Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Einleitung eines Bebauungsplans an der Talhausstraße im Norden des Gewerbegebiets beschlossen. Das Areal liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, soll aber ökologisch von geringer Bedeutung sein.

Vielmehr ist die Brache mit einer heruntergekommen Gebäuderuine ein optischer Schandfleck. Probleme hatten die Räte mit einer geplanten Linksabbiegerspur in Richtung Bäckerei. Man befürchtete Unfälle und Staus. Der Einleitung des Verfahrens stimmte man dennoch mehrheitlich zu.

Eigentlich wollte man zum Fahrplanwechsel Ende 2019 für den Hockenheimer Stadtbus Ringjet eine neue Linienführung beschließen. Vor allem die Anbindung der Einkaufsmärkte auch angesichts des zukünftigen Altenheims sollte damit verbessert werden. Es zeigte sich aber, dass die geplante Linienführung auch Nachteile mit sich brachte. So wurde der Tagesordnungspunkt zur nochmaligen Diskussion in den Technischen Ausschuss verwiesen.

Dagegen beschlossen die Hockenheimer Ratsmitglieder einen Mobilitätspfad durch Hockenheim. Die Initiative "Mobilitätsstadt Hockenheim" plant einen ausgeschilderten Weg durch die Rennstadt vom Bahnhof über das HÖP, den Gartenschaupark bis zum Museum am Hockenheimring. Auf der Strecke sollen Sitzgruppen und Infoschilder aufgestellt werden. Zumindest eine interaktive Infotafel soll an der Fortuna-Kreuzung entstehen. Die Kosten sollen bei rund 20.000 Euro liegen. Der Rat stimmte bei drei Enthaltungen und einer Gegenstimme zu.