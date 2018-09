Hockenheim. (pol/mare) In der Nacht auf Mittwoch ist es um 1.55 Uhr in der Gemeinschaftsunterkunft in der Industriestraße zu einer handfesten Auseinandersetzung unter mehreren Bewohnern gekommen. Das teilt die Polizei mit.

Nach Angaben des Sicherheitsdienstes sollen auch ein Messer und Pfefferspray im Spiel gewesen sein, weshalb die Beamten mit insgesamt sieben Streifenwagen anrückten. Beim Eintreffen der Uniformierten hatte sich die Schlägerei aber bereits aufgelöst, zwei verletzte Bewohner wurden aufgrund von Schnittverletzungen an den Händen und Augenreizungen durch Pfefferspray in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zwei flüchtige Täter wurden noch im Laufe der Nacht in der Gemeinschaftsunterkunft in der Brühler Straße gefunden und festgenommen. Auch sie wurden bei der Auseinandersetzung verletzt und erlitten Schürfwunden.

Das eingesetzte Spray wurde sichergestellt. Alle vier Beteiligten waren stark betrunken, deshalb konnten die Hintergründe des Vorfalls bislang nicht aufgeklärt werden.

Die Beamten ermitteln nun wegen gefährlicher Kopfverletzung gegen die Männer mehrerer Nationalitäten im Alter von 15, 18, 20 und 21 Jahren.