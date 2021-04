In den vergangenen Monaten haben Unbekannte im Gartenschaupark mehrere Statuen zerstört, wie hier links im Bild. Auch ein Holzzaun wurde eingerissen. Fotos: Förderverein Gartenschaupark

Von Stefan Kern

Hockenheim. Umgeworfene und verstümmelte Statuen, mit Farbe beschmierte Hinweistafeln, umgeworfene Bänke und in der Gegend verstreuter Müll: Der Gartenschaupark in der Hockenheimer Innenstadt ist in den vergangenen Monaten unzählige Male Vandalen zum Opfer gefallen. Die Erste Vorsitzende des Fördervereins Gartenschaupark, Martha Keller, ist fassungslos. Der Park sei zwar regelmäßig von Vandalismus betroffen, aber die jüngsten Ereignisse sprengten den gewohnten Rahmen. "Es ist unfassbar", sagt Keller.

Vor ein paar Wochen etwa wurden die kleinen Engelfiguren, auch Putten genannt, geköpft. Die Winter-Statue wurde sogar komplett von ihrem Sockel gerissen. "Wieso macht jemand so etwas?", fragt sich Keller. Dabei wissen sie und der Geschäftsführer des Fördervereins, Karl Götzmann, dass es auf diese Frage keine wirklich befriedigende Antwort gibt. Sie vermuten, dass Jugendliche ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen haben. Die Jugend brauche ja auch Plätze in der Stadt und sei im Gartenschaupark durchaus willkommen, betonen die beiden. Aber derartige Zerstörungen seien nicht zu rechtfertigen.

Für Keller und Götzmann bleibt es ein Rätsel, warum jemand so etwas tut. "Ich war auch mal jung, und auch ich habe sicher hin und wieder über die Stränge geschlagen", sagt Keller. "Aber eine solche blinde Zerstörungswut gab es nicht." Die Vorsitzende sieht aber nicht nur die Jugendlichen in der Pflicht. "Hier geht es auch um Erziehung", betont sie. "Da haben Eltern versagt."

Obwohl die Taten schon ein paar Tage zurückliegen, ist Keller immer noch aufgebracht. Denn bis die Schäden behoben sind, wird es noch lange dauern. Um die umgerissenen Zäune und die aus dem Boden gerissene Bank samt Betonfundament kümmert sich die Stadtverwaltung. Die Figuren aber gehören dem Verein, und eine solche Statue "repariert man nicht einfach so aus der Portokasse", sagt Keller. Der Verein ist auf Spenden angewiesen, denn derartige Schäden sind in der normalen Haushaltsrechnung eigentlich nicht vorgesehen.

"Es ist einfach nur traurig", sagt Götzmann. Seit den ersten Planungen für das Areal im Jahr 1990 gehört er sozusagen zum Interieur des Gartenschauparks – und ist dementsprechend mit ihm verbunden. Mit ansehen zu müssen, wie andere den mittlerweile 30 Jahre alten Park mutwillig zerstören, tut ihm weh. "Vielleicht ist Corona daran schuld", mutmaßt Götzmann. Zurzeit gebe es für die Jugend ja nur wenig Platz im öffentlichen Raum. Aber auch das sei keine Entschuldigung. "Inzwischen weiß ich nicht mehr weiter", fügt er hinzu.

Für den Leiter des Hockenheimer Polizeireviers, Manfred Krampfert, liefert die Corona-Krise keine Erklärung für den Vandalismus. Für die Zerstörungen seien bisher eher Menschen verantwortlich gewesen, die auch jenseits von Corona nicht von Vereinen oder anderen Institutionen für Jugendliche aufgefangen werden. Für die Polizei ist Vandalismus ein schwieriges Ermittlungsfeld, weil die Taten oft nicht geplant sind und es keine wirkliche Beziehung zwischen Tatort und Täter gibt. Zudem sei das Gartenschaugelände schwierig zu überwachen, erklärt der Revierleiter. Die jüngsten Schäden bewertet aber auch Krampfert als "äußerst massiv".

Neben den mutwilligen Zerstörungen gibt es im Park noch ein weiteres Problem: achtlos liegengelassener und verstreuter Müll. "Dabei haben wir nicht per se die Jugend im Blick", erklärt Götzmann. "Zu viele lassen ihren Müll einfach liegen. Da kann man erkennen, welchen Wert die Menschen der Umwelt wirklich zugestehen", meint er.

Götzmann ist davon überzeugt, dass Verwahrlosung und Müll im öffentlichen Raum in gewisser Weise auch Vandalismus begünstigen. Deshalb seien am Ende nicht nur die Jugendlichen und deren Eltern sowie die Polizei und der Förderverein in der Verantwortung. "Das ist ein Thema, das uns alle angeht", betont er.