Hockenheim. (hab) Die Gewerbesteuer in der Rennstadt liegt laut vorläufigem Rechnungsergebnis für das Jahr 2020 immerhin noch bei 14,3 Millionen Euro. Auch dank der Gewerbesteuer-Kompensationszahlung des Landes von mehr als 3,7 Millionen Euro, die man gut gebrauchen konnte. Insgesamt stellt sich der Ergebnishaushalt 2020 der Stadt Hockenheim um fast sechs Millionen Euro besser dar als erwartet. Das ordentliche Ergebnis liegt um 6,3 Millionen Euro über der ursprünglichen Planung. Vorgesehen war ein Minus von 2,6 Millionen Euro, erreicht wurde ein Plus von 3,7 Millionen.

"Das ist ein sehr gutes Ergebnis, aber jetzt bitte bloß keine Euphorie", mahnte Kämmerer Rolf Fitterling, der das vorläufige Rechnungsergebnis 2020 im Gemeinderat präsentierte. "Das sind alles tolle Zahlen, aber eine Zufriedenheit stellt sich trotzdem nicht ein", betonte auch Oberbürgermeister Marcus Zeitler. "Wir können stolz sein auf das Ergebnis. Aber so toll es auch aussieht: Es ist es nicht." In der mittelfristigen Finanzplanung habe man minus sechs Millionen Euro im Haushalt 2021 angenommen, für 2022 lag die Planung bei minus elf Millionen Euro. Das Tief werde erst 2023 und 2024 kommen. "Dieses Ergebnis ist nur eine Leuchtreklame, die blendet", so Zeitler.

Adolf Härdle (Grüne) stimmte ihm zu. "2022 wird das Jahr der Wahrheit", meinte er. "Durch unsere hohe Steuerkraftsumme sind Rückgänge bei den Ausgleichszahlungen des Landes zu erwarten. Die Jahre 2022 und 2023 werden deshalb schwierig", erklärte Fitterling.

Im Finanzhaushalt 2020 stehen statt der erwarteten 856.000 Euro nun 11,4 Millionen Euro zum Jahresende 2020. Doch bei den Zahlen zur Investitionstätigkeit wird deutlich, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. 13,3 Millionen Euro weniger Ausgaben sind keine echte Ersparnis, weil die Investitionen, unter anderem wegen der Corona-Folgen für die Wirtschaft, ins nächste Jahr verschoben wurden. Die Ausgaben, die man jetzt gespart hat, fallen also 2022 an. Auf die erwarteten neuen Schulden in Höhe von 1,4 Millionen Euro konnte man verzichten. Im Gegensatz dazu konnte die Stadt bei der Tilgung von Schulden eine gute Million mehr zurückzahlen als geplant.

Der Schuldenbestand ging von 20,5 Millionen auf knapp 18 Millionen Euro zurück. Die Spitze der guten Nachrichten, die Fitterling überbrachte, waren die Zahlen zur Liquidität. Die liegt zum Ende des laufenden Jahres laut Prognose bei 35,2 Millionen Euro: "Das ist tatsächliches Geld, das vorhanden ist." Die Soll-Liquiditätsreserve, die frühere Mindestrücklage, liegt bei gerade einmal 1,04 Millionen Euro. Um einem 0,5-prozentigen Verwahrentgelt zu entgehen, hat man 15 Millionen Euro als Kassenkredite an die Stadtwerke gegeben. Die werden dort aber nicht aufgebraucht, sondern nur eingelagert.