Die Tank- und Rastanlage am Hockenheimring Ost an der A 6 liegt auf Hockenheimer Gemarkung. Deshalb zählen die Straftaten, die dort registriert werden, zum Stadtgebiet. Das wiederum wirkt sich negativ auf die aktuelle Kriminalitätsrate der Rennstadt aus. Foto: Lenhardt

Von Stefan Kern

Hockenheim. Das Polizeirevier Hockenheim, in dessen Zuständigkeitsbereich auch Reilingen sowie Altlußheim und Neulußheim fallen, hat im vergangenen Jahr einen leichten Anstieg der Fallzahlen verzeichnet. Anders als auf Landesebene registrierten die Ordnungshüter dort mehr Straftaten als im Jahr zuvor. Während die Kriminalitätsstatistik in ganz Baden-Württemberg für das Jahr 2020 einen Rückgang der registrierten Straftaten um 6,1 Prozent aufweist, stieg die Zahl im Revierbezirk Hockenheim um 1,3 Prozent an. Insgesamt wurden dort im Corona-Jahr 2020 genau 2619 Straftaten registriert. Zum Vergleich: 2019 waren es noch 2586 Straftaten gewesen. "Im langjährigen Vergleich der Straftaten von 2005 bis 2020 ist das ein Höchstwert", erklärt Revierleiter Manfred Krampfert.

Allerdings gebe es signifikante Unterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden: Während in Reilingen (+ 6,1 Prozent), Neulußheim (+ 16,6 Prozent) und Altlußheim (+ 39,8 Prozent) teilweise erhebliche Steigerungen zu verzeichnen sind, gingen die Fallzahlen in Hockenheim mit einem Minus von sieben Prozent überdurchschnittlich zurück.

Der Hockenheimer Polizeichef weist aber auch darauf hin, dass man genauer hinschauen muss: In Reilingen seien die Zahlen so hoch, weil es auf dem Gemarkungsgebiet einen Autobahnparkplatz an der A 6 gebe. Allein dort ereigneten sich 161 registrierte Fälle, die aber keinen Einfluss auf das persönliche Sicherheitsempfinden der Bürger im Ort hätten. Zieht man diese Fälle ab, sinkt die Zahl der in Reilingen verübten Straftaten von 487 auf 326. Dadurch entspanne sich die Lage wieder deutlich, meint der Revierleiter. Das Gleiche gilt für die Stadt Hockenheim, auf deren Gemarkungsgrenze sich ebenfalls eine Autobahnrastanlage befindet. Zieht man die dort verzeichneten 296 Fälle von den insgesamt registrierten 1580 Straftaten ab, bleiben unterm Strich 1284 Fälle im eigentlichen Stadtgebiet.

Grundsätzlich lasse es sich im gesamten Revierbezirk Hockenheim gut Leben, so Krampfert. Zwar verzeichneten er und seine Kollegen im vergangenen Jahr durchaus relevante Anstiege bei Diebstählen, Autoaufbrüchen und Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Bei den Diebstählen stieg die Fallzahl von 615 im Jahr 2019 auf 674 Fälle an. Unter diesen 59 zusätzlichen Fällen waren 51 Ladendiebstähle. Außerdem wurden im vergangenen Jahr insgesamt 68 Autos (2020: 41 Autos) aufgebrochen, und 131 Kraftfahrzeuge beschädigt (2019: 103 Fahrzeuge). Erfreulich ist hingegen die stark gesunkene Zahl der Wohnungseinbrüche. Im Jahr 2019 wies die Polizeistatistik 24 Einbrüche aus, 2020 waren es nur noch 15. Der durchschnittliche Wert der vergangenen 15 Jahre liegt bei 33 Einbrüchen pro Jahr. Leicht gesunken ist auch die Zahl der sogenannten Rohheitsdelikte. Unter diesen Begriff fallen Körperverletzung sowie Bedrohung und Nötigung, aber auch Raub, Vergewaltigung, Geiselnahme, Entführung und Freiheitsberaubung. Bei diesen Straftaten sank die Fallzahl von 287 (im Jahr 2019) auf 275 Fälle.

Aus polizeilicher Sicht fiel auch die Aufklärungsquote im vergangenen Jahr sehr gut aus. Von den insgesamt verzeichneten 2619 Straftaten konnten die Ermittler nämlich 1690 aufklären. "Das entspricht einer Aufklärungsquote von 64,5 Prozent", berichtet Manfred Krampfert. "Im Vergleich der vergangenen 15 Jahre ist das ein Höchstwert."

Er wolle nichts schönreden, betont der Revierleiter im Gespräch mit der RNZ. Dass die Fallzahlen in seinem Revierbereich entgegen des Landestrends gestiegen sind, sei unerfreulich. Und man werde sich dieser Entwicklung auch mit aller Kraft entgegenstellen. Grund zur Sorge sieht er deshalb aber nicht: "Die Menschen hier können sich sicher fühlen", betont Manfred Krampfert.