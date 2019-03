Von Jennifer Reutter

Hockenheim. Fast 50 Menschen aller Altersklassen stehen strahlend auf der Bühne der Stadthalle Hockenheim. Jeder von ihnen hält stolz eine Urkunde in den Händen. Sie alle haben eines gemeinsam: Die Stadt Hockenheim zeichnet die Athleten bei der Sportlerehrung für ihre Erfolge bei Meisterschaften in Baden-Württemberg, Deutschland oder Europa aus.

Neben den Einzelsportlern freuen sich auch Mannschaften aus der Rennstadt über Auszeichnungen. Unter ihnen befinden sich die Cheerleader der Altersklasse Junior der "Blue Devils." Bei den Landesmeisterschaften im vergangenen Jahr hatten sie den dritten Platz belegt. "Wir hatten kein bestimmtes Ziel, wir wollten einfach Spaß haben", erzählt Stella, eine der jungen Sportlerinnen.

Durch ihr gutes Abschneiden beim Landesentscheid qualifizierten sich die die "Blue Devils" 2018 auch für die Deutschen Meisterschaften in Dresden. Der nächste Landeswettkampf steigt bereits in wenigen Wochen. "Wir würden es gerne wieder zu den Deutschen Meisterschaften schaffen", verrät Julia, eine Teamkameradin von Stella.

Vor der Verleihung der Urkunden richtet Oberbürgermeister Dieter Gummer noch einige Worte an das Publikum. "Sport hat in dieser Stadt einen hohen Stellenwert", merkt er an. Nach der Begrüßung zeigen die Kunstturnerinnen vom DJK Hockenheim am Schwebebalken ihr Können. Sie beweisen, dass Spagat, Handstand oder auch ein Rückwärtssalto für sie auch auf wackligem Untergrund ein Kinderspiel sind.

Die ersten Urkunden des Abends erhalten Einzelsportler, die für ihre Leistungen mit der Ehrennadel in Bronze ausgezeichnet werden. Einige Athleten hatten sich diese Ehrung gleich durch mehrere Erfolge verdient. So wird der 14- jährige Finn Wollschläger für insgesamt sieben Wettbewerbe, unter anderem für den ersten Platz bei den baden-württembergischen Meisterschaften im Crosslauf, ausgezeichnet. Seit fünf Jahren ist er Mitglied bei der DJK Hockenheim. "Ich möchte später einmal an internationalen Titelkämpfen teilnehmen", erzählt der Jugendliche über seine weiteren Zukunftspläne. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, trainiere an fünf Tagen pro Woche, berichtet Finn Wollschläger.

Zwischen den Preisverleihungen wird den Gästen ein ansprechendes Unterhaltungsprogramm geboten. So zeigen vier junge Artistinnen vom Kinderzirkus Picobello, dass sie auf ihren Einrädern auch trotz schwindelerregender Höhe immer das Gleichgewicht halten.

Zur Einstimmung auf die kommende Verleihung der Ehrennadeln in Gold gibt die Musikkapelle "Blaue Husaren" ein Abba-Medley zum Besten. Einige der Hockenheimer Athleten, die mit der Ehrennadel ausgezeichnet werden, feierten auch auf internationalem Parkett Erfolge. Elke Herzig zum Beispiel ist amtierende Senioren-Europameisterin im Diskuswurf in der Halle. "Mit dem Sieg hätte ich nie gerechnet", gesteht die Sportlerin im Gespräch mit der RNZ und strahlt.

Dabei erlebt die 64-Jährige zurzeit bereits ihre zweite Karriere als Profisportlerin. Mit 17 Jahren war sie deutsche Juniorenmeisterin im Diskuswurf. Als man sie bat, körperverändernde Mittel zu nehmen, beendete sich ihre Karriere. 42 Jahre lang habe sie kaum Sport getrieben, vor fünf Jahren habe sie durch ihren Mann wieder Gefallen daran gefunden.