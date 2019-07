Ein Unbekannter hat Dieter Gummer am Montagabend vor seinem Haus in Böhl-Iggelheim angegriffen. Der Hockenheimer OB liegt noch immer auf der Intensivstation. Foto: Lenhardt

Von Harald Berlinghof

Hockenheim. "Das ist so was von hirnlos, da kann man nur hoch entrüstet sein. Ich bin entsetzt", sagt SPD Stadtrat Richard Zwick. Er ist bekannt dafür, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt. Entsprechend pointiert fällt seine Aussage zum Angriff auf Oberbürgermeister Dieter Gummer aus.

"Gewalt geht gar nicht. Das ist doch selbstverständlich. Aber heute ist das anscheinend kein allgemeiner Konsens mehr", bedauert Adolf Härdle, der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Hockenheimer Gemeinderat. "Es geht um die gemeinsame Gestaltung des Orts, in dem wir leben. Mehrheitsentscheidungen sind in guter demokratischer Übung zu akzeptieren", betont er. Für Aggression und Gewalt sei dort kein Platz. Gleichwohl beobachte er, dass sich die Kommunikation in den Sozialen Medien nicht immer durch Qualität auszeichne.

Der Angriff auf ihren Oberbürgermeister sorgt bei den Hockenheimern für allgemeines Entsetzen und eine reflexartige Ablehnung von Gewalt. Dieter Gummer lag am Mittwoch noch immer auf der Intensivstation im Krankenhaus. Erst heute will sich die Stadtverwaltung zu seinem Gesundheitszustand äußern.

Niemand kennt bisher die Hintergründe des Angriffs und weiß, ob überhaupt eine kommunalpolitische Unzufriedenheit hinter dem Faustschlag steckt. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, neue Erkenntnisse gab es gestern laut Aussage der Pressestelle der Polizei nicht. Eine Aussage dazu, wie es nach der Entlassung von Dieter Gummer aus dem Krankenhaus in Bezug auf den Personenschutz weitergeht, sei bislang nicht möglich.

Hockenheimring-Chef Georg Seiler, der oft mit Oberbürgermeister Gummer bezüglich der Hockenheimring GmbH zusammen arbeitet, erzählt: "Ich wurde angerufen. Ich war schockiert und empört zugleich. Der Täter kann ja nur ein Fall für die Psychiatrie sein", meint er. Auch er hatte noch keinen Kontakt zu Gummer. "Ich werde ihn aber, wenn er nicht mehr auf der Intensivstation liegt, in Absprache mit seiner Frau im Krankenhaus besuchen."

Markus Fuchs, Fraktionschef der CDU im Gemeinderat, spricht von einer großen Betroffenheit. Seine Gedanken gelten der Familie, der Ehefrau und den Kindern von Dieter Gummer. Möglicherweise wird es in der nächsten Gemeinderatssitzung einen Schulterschluss der Demokraten in Form einer gemeinsamen Erklärung als Zeichen gegen Gewalt in der politischen Auseinandersetzung geben. Eine Verabredung unter den Fraktionen habe dazu noch nicht statt gefunden. "Aber ausschließen will ich das jetzt nicht", sagt Härdle.

Bei der Ermittlung der Tathintergründe kommt erschwerend hinzu, dass die kommunalpolitische Situation in Hockenheim in den vergangenen Jahren einige Verwerfungen mit sich gebracht hat. Unter anderem wegen der Unterbringung von Flüchtlingen und der damit verbundenen Suche nach geeignetem Wohnraum. Nicht alle waren mit dem konsequenten Streben des Oberbürgermeisters nach Sozialem Wohnen einverstanden.

"Da ist eine Stimmung entstanden, in der sich jemand beauftragt fühlen könnte, etwas zu unternehmen. Ich betone: fälschlicherweise beauftragt gefühlt hat, ohne dass das wirklich so war", stellt Stadtrat Richard Zwick klar. "Da ist viel Hass im Spiel, auch wenn ich Oberbürgermeister Gummer immer als sehr sachlich und fair empfunden habe."

Und dann sei da noch die Oberbürgermeisterwahl am kommenden Sonntag. "Ob die von der Gewalttat, in welche Richtung auch immer, beeinflusst wird, steht in den Sternen", so Zwick. Fuchs plädiert dafür, zunächst das Ergebnis der Ermittlungen abzuwarten, bevor die Spekulationen ins Kraut schießen.

Von verbalen Belästigungen oder Bedrohungen sind mehr oder weniger alle betroffen, die in der Kommunalpolitik eine herausgehobene Stellung einnehmen. "Von zerstochenen Reifen bis hin zu Beleidigungen habe ich schon alles erlebt", berichtet Adolf Härdle. "Vor allem in meiner Anfangszeit, als ich aus der 1968er-Bewegung kam. Aber ich habe mir ein dickes Fell zugelegt."

Richard Zwick erzählt, man habe ihm schon einmal mit dem Satz "Wir wissen, wo Du wohnst" Angst machen wollen. "Aber es ist nicht so schlimm, dass ich aus Angst die Straßenseite wechseln würde", sagt er. "Und ich bin nicht bei Facebook. So entgeht mir manches, das mir dann von anderen zugetragen wird".

Sein CDU-Ratskollege Markus Fuchs ergänzt: "Ich wurde auch schon verbal und im Internet angegangen und am Infostand als Vaterlandsverräter beschimpft." Aber das sei natürlich kein Vergleich zu dem, was nun mit Dieter Gummer passiert sei.