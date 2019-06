Von Jennifer Reutter

Hockenheim. Über das gesamte Parkgelände laufen Menschen mit langen Gewändern, verkleidet als Ritter, Burgfräulein oder Knappen. Auf den Ständen türmen sich aus Holz gefertigte Schuhe oder Schwerter. Der Geruch von Braten und Wildkräutern hängt in der Luft. Zum sechsten Mal veranstalteten die Betreiber der Gartenparkanlage Hockenheim ihren "Ochinheimer Mittelaltermarkt".

Bastian Fischer gehört an diesem Tag nicht nur zu den Gästen, sondern hat auch einen großen Auftritt als Schausteller. Gemeinsam mit Freunden ist er extra aus Ulm angereist. Mit dem Wettkampf der Heerlager gestalten er und seine Freunde einen von vielen Programmpunkten auf dem Turnierplatz. "Meine ganze Garage ist voller Mittelalterzeugs ", erzählt der 23-Jährige. Für Fischer ist das Interesse für diese Epoche nicht nur ein Hobby, sondern eine Lebenseinstellung. Etwa sechs bis acht Mal im Jahr tritt er als Knappe bei Mittelaltermärkten auf. Über sein allgemeines Interesse an Geschichte hinaus ist seine Passion dieses Zeitalter, erzählt Bastian Fischer.

Doch nicht nur Erwachsene tummeln sich auf der Veranstaltung, auch bei den Jüngsten löst der Mittelaltermarkt Begeisterung aus. Die sechsjährige Luna aus Ludwigshafen ist in passender Verkleidung unterwegs. "Das Kleid hat meine Mama genäht", verrät sie stolz über ihr langes Gewand. Heute ist ihre Familie angereist, um Freunde zu unterstützen, die beim Ochinheimer Mittelaltermarkt einen Verkaufsstand betreiben. Manchmal ist Lunas Familie bei Mittelaltermärkten aber auch mit einer eigenen Marktbude vertreten.

Die Händler, die ihre Waren anbieten, stammen nicht nur aus Hockenheim und der Region. Handwerker Hanko Stefan ist aus Finnland angereist. Normalerweise besucht er vorwiegend Märkte in skandinavischen Ländern. In Hockenheim hatte der Finne Pech: Beim Gewitter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden einige seiner Waren am Verkaufsstand beschädigt.

Unterschiede zwischen deutschen und nordischen Märkten hat er ausgemacht: "Wikinger lösen in Finnland, Dänemark oder Norwegen, passend zur Region, deutlich mehr Begeisterung aus als Ritter. In Skandinavien gibt es zudem mehr Angebote für Kinder und Stände mit Handwerk." Mehr Attraktionen für die jüngsten Besucher zu bieten, wäre deshalb ein Ratschlag, den er an die Veranstalter weitergeben würde. So würden einfach mehr Familien angelockt. "Die ganze Mittelalterszene ist in Skandinavien viel größer als in Deutschland", sagte Stefan. Man halte sich auch strenger an die Regel, auf den Märkten nur Ware anzubieten, die auch wirklich in die Epoche passe.

Hinter der Organisation des Ochinheimer Mittelaltermarkts stehen unter anderem der Technische Geschäftsführer der Gartenparkanlagen Hockenheim, Matthias Degen, und Geschäftsstellenleiterin Verena Raab. "Eineinhalb Jahre Vorbereitung sind für diese Veranstaltung notwendig", sagte Raab. Daher könne der Markt auch nur alle zwei Jahre stattfinden. 800 Menschen wirken diesmal mit. Die Idee zu der Veranstaltung stammt von Michael Gebhardt. Der Mittelalterfan aus Hockenheim reist seit Jahren zu Mittelaltermärkten und -festen der Region. 2009 sprach Gebhardt den damaligen Bürgermeister der Stadt Hockenheim an und schlug vor, etwas in der Art in der Stadt zu veranstalten. So entstand zunächst ein kleines Fest. "Die Veranstaltung ist von Jahr zu Jahr gewachsen", erzählt Verena Raab.

Der Ochinheimer Mittelaltermarkt in der Gartenparkanlage von Hockenheim hat am heutigen Samstag von 14 bis 23 Uhr und am morgigen Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet.