Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Auf die Stadt Hockenheim kommen erhebliche finanzielle Belastungen wegen der im Schulzentrum gefundenen Schadstoffe zu. Während der geplanten Sanierung müssen die Schüler in Ersatzräumen untergebracht werden. Die Stadt hat sich deshalb um die Beschaffung von Containern bemüht.

Die Befürchtung einiger, allein der Ankauf der Container koste fast acht Millionen Euro, hat sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung nicht bestätigt. Auch wenn der Preiskampf auf dem Containermarkt groß ist, habe man ein Angebot einholen können, das den "sportlichen Zeitplan" einhalten könne und die Stadt "nur" 3,65 Millionen Euro kostet, erläuterte Oberbürgermeister Marcus Zeitler.

Hinzu kommen Tiefbauarbeiten an der Containerschule, die noch einmal eine halbe bis eine Million Euro kosten werden. Dabei müssen insbesondere Abwasserkanäle geprüft oder neu verlegt werden. "Immerhin sind die Leitungen schon 50 Jahre alt", so Zeitler. Auch ein Anschluss an das Nahwärmenetz ist geplant. Die Container sollen bis Mitte 2020 aufgestellt werden. Die Verantwortlichen hoffen, dass die notwendigen Bauarbeiten und Umzüge der Schulen bis zum Ende der Sommerferien abgewickelt sind.

Marina Nottbohm (SPD) wollte wissen, ob die beauftragte Firma aus Kehl auf Schwarzarbeit hin geprüft worden sei. Der Oberbürgermeister sicherte eine solche Prüfung zu. Der Gemeinderat gab daraufhin einstimmig grünes Licht für die Auftragsvergabe.

Was die Wassergebühren angeht, müssen sich die Hockenheimer auf eine Anhebung einstellen. Auch Martina Schleicher, kaufmännische Leiterin der Stadtwerke, trug in der Sitzung die Kalkulation der Wassergebühren für die Jahre 2020 und 2021 vor. Da die Kommunen damit keine Gewinne erwirtschaften sollen, dürfen die Gebühren nur über einen Zeitraum von drei Jahren von den tatsächlichen Kosten abweichen. Danach müssen sie angepasst werden.

In Hockenheim wurden die Gebühren zuletzt 2015 angepasst. Die neue Kalkulation hat ergeben, dass die Wassergebühr zum Ausgleich leicht angehoben werden muss. Sie erhöht sich rückwirkend zu Beginn des laufenden Jahres um 15 Cent auf 1,75 Euro je Kubikmeter inklusive der Umsatzsteuer in Höhe von 1,87 Euro. "Unser Trinkwasser ist das am besten untersuchte Lebensmittel überhaupt. 1,75 Euro für 1000 Liter Trinkwasser bekommen Sie im Supermarkt nicht", betonte Zeitler. Die Räte nickten die Gebührenanpassung einstimmig ab.

Eine Gegenstimme von Marina Nottbohm (SPD) gab es hingegen für die Neufassung der Geschäftsordnung des Gemeinderats. Diese sieht unter anderem vor, dass die Beiträge von OB und Ratsmitgliedern in Zukunft aufgezeichnet und bis zur Erstellung des Sitzungsprotokolls gespeichert werden. Danach werden die Daten gelöscht.

Marina Nottbohm störte aber ein ganz anderer Punkt: die rein männliche Schreibweise der genannten Personen. "Ich bin nicht einverstanden, wenn Sie sagen, dass die Geschäftsordnung an die neue Zeit angepasst wird", sagte sie zu OB Zeitler. "In dem Text werden nur Männer genannt. Es gibt aber einige Frauen im Rat. Deshalb werde ich gegen die neue Geschäftsordnung stimmen", betonte sie.

Auch Adolf Härdle (Grüne) fand, die Nennung beider Geschlechter sei zu bevorzugen. Er wollte allerdings der neuen Geschäftsordnung, die Verbesserungen für die Räte enthalte, seine Zustimmung deswegen nicht versagen. Das Papier wurde mehrheitlich bei einer Gegenstimme beschlossen. Darin ist auch festgelegt, dass die Besucher ihre Fragen gleich am Anfang stellen dürfen und nicht bis zum Ende der Sitzung warten müssen.