Hockenheim. (RNZ) Bereits im Frühjahr 2019 sprach sich der Hockenheimer Gemeinderat für die Erstellung eines klimafreundlichen Mobilitätskonzepts aus. Nun beginnt die erste Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung, bei der die Bevölkerung in das Projekt einbezogen werden soll. Ab sofort können interessierte Bürger ihre Ideen, Wünsche und Anregungen zu dem Thema einbringen.

Mit dem klimafreundlichen Mobilitätskonzept möchte die Stadt die Beweglichkeit der Menschen im Ort verbessern und Treibhausgasemissionen verringern. Dabei sollen alle Verkehrsarten betrachtet und unter dem Gesichtspunkt des Klimaschutzes weiterentwickelt werden.

Gemeinsam mit der Firma R+T Verkehrsplanung führte die Kommune in den vergangenen Monaten eine Bestandsanalyse und Verkehrserhebungen durch. Die Ergebnisse wurden in Form von Plakaten und Grafiken aufgearbeitet. Sie fassen die aktuelle Situation im Stadtgebiet zusammen und sollen als Ausgangspunkt für Ideen und Anregungen der zukünftigen Mobilitätsentwicklung in Hockenheim dienen.

Die Ergebnisse dieser Bestandsanalysen hängen nun an zwei markanten Stellen im Kernstadtgebiet aus: im Schaukasten vor der Zehntscheune und im Schaukasten vor dem Gebäude der Stadtwerke Hockenheim. Wer möchte, kann sich die Ergebnisse aber auch auf der Internetseite der Stadt Hockenheim ansehen. Die Bestandsanalysen sind in drei Themenblöcke gegliedert: Kraftfahrzeugverkehr, Rad- und Fußverkehr sowie öffentlicher Nahverkehr und Mobilitätsverbund. Ihre Ideen, Wünsche und Anregungen zur Verbesserung der klimafreundlichen Mobilität in Hockenheim können die Bürger bis zum 31. Juli einreichen. Das geht entweder auf postalischem Weg, per E-Mail, telefonisch oder persönlich.

Der Fachbereich Bauen und Wohnen bietet nämlich am Mittwoch, 22. Juli, gemeinsam mit dem Büro R+T Verkehrsplanung eine Bürgersprechstunde an. Dort können die Bürger auch Fragen rund um das Mobilitätskonzept stellen. Anmeldungen nimmt Stefanie Simonis unter der Telefonnummer 06205 / 21.416 oder per E-Mail an s.simonis@hockenheim.de bis Montag, 20. Juli, um 12 Uhr entgegen. Bei der Firma R+T Verkehrsplanung ist Sebastian Hofherr erster Ansprechpartner für das Projekt. Er ist per E-Mail unter der Adresse s.hofherr@rt-verkehr.de erreichbar.

Die Ideen und Anregungen der Bürger werden gesammelt und ausgewertet. Sie sollen in das neue Mobilitätskonzept einfließen. Aus den Ergebnissen werden ein Leitbild, Planungsziele sowie eine Verkehrsprognose erstellt. Das Konzept soll Maßnahmen für die nächsten zehn bis 15 Jahre enthalten, mit denen man die Bürger zur Wahl klimafreundlicherer Verkehrsmittelwahl bewegen will. Die Inhalte werden den Bürgern dann in einer zweiten Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung im Herbst oder Winter 2020 vorgestellt.