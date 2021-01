Hockenheim. (pol/mare) Die Polizei hat einen 35-jährigen Mann festgenommen, der am Freitagabend seinen 59-jährigen Vater in Hockenheim getötet haben soll. DAs teilen Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

Der 35-Jährige soll am Freitag unter starker Alkoholeinwirkung stehend aus noch unbekannten Gründen gegen 20.40 Uhr mit seinem Vater heftig in Streit geraten sein. In dessen Verlauf soll er ihm auf noch nicht bekannte Weise tödliche Verletzungen im Kopf- und Gesichtsbereich zugefügt haben. Die von 35-Jährigen selbst alarmierten Notfallsanitäter führten noch Reanimationsmaßnahmen durch, gegen 22.50 Uhr wurde der Tod festgestellt.

Ein bei dem Tatverdächtigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholkonzentration von 2,9 Promille.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim am Samstag Haftbefehl gegen den 35-Jährigen wegen Fluchtgefahr erlassen. Er wurde nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter und Eröffnung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim dauern an.

Update: Montag, 18. Januar 2021, 12.03 Uhr

