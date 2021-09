Von Volker Knab

Hockenheim. Um sich im Wettbewerb von der regionalen Konkurrenz abzuheben, hat sich das Hockenheimer Frei- und Hallenbad Aquadrom etwas Besonderes einfallen lassen: Mithilfe von virtueller Realität (VR) können die Gäste unter Wasser durch die Südsee schnorcheln und bunte Unterwasserwelten entdecken. Das Prinzip ist einfach: Der Badegast setzt eine sogenannte VR-Brille auf, die einer Taucherbrille ähnelt. Während er schwimmt und schnorchelt, läuft vor seinen Augen ein dreidimensionaler Film ab. RNZ-Mitarbeiter Volker Knab hat die neue VR-Brille selbst ausprobiert und berichtet von seinen Erfahrungen:

Schwimm-Meisterin Stefanie Braun legt mir einen Schwimmgürtel um. Der sorge im Wasser für einen leichten Auftrieb, erklärt sie. Über eine Leine wird dieser Auftriebsgürtel an einem Seesack am Beckengrund befestigt. "Damit Sie uns nicht einfach davonschwimmen," sagt Braun und schmunzelt. Den Spruch verstehe ich in diesem Moment noch nicht, dafür aber später umso besser. Ich fixiere die VR-Brille luftdicht auf meinem Gesicht, tauche ins Wasser, drücke meine Beine nach hinten hoch und atme über den Schnorchel ein. Zwei Filme mit einer Länge von je viereinhalb Minuten werden angeboten. Und dann geht’s auch schon los: Film ab.

Schwimm-Meisterin Stefanie Braun legt Manuel Lino-Breuner den Schwimmgürtel an. Foto: Lenhardt

Nach ein paar Sekunden fühle ich mich bereits wie ein Taucher in der Südsee. Rechts und links schwimmen Fische an mir vorbei, in der Ferne taucht eine Qualle auf. Ich lasse eine bunte Korallenbank hinter mir. Aus der Tiefe taucht eine große, schwimmende Schildkröte auf – ein zauberhafter Anblick. Der dreidimensionale Effekt macht die Illusion vollkommen: Ich habe das Gefühl, die Unterwasserwelt der Südsee mit eigenen Augen zu entdecken. Und dann ist die Schildkröte plötzlich unmittelbar vor mir. Ich will sie einholen und schwimme hinter ihr her. Denn auch wenn die Bilder, die ich sehe, rein virtuell sind: Meine Arme und Beine kann ich nach wie vor ganz normal im Wasser bewegen. Große Strecken lege ich dabei allerdings nicht zurück. Schließlich hänge ich an der Leine des schweren Seesacks am Beckengrund, der mich festhält. Jetzt verstehe ich, was die Schwimm-Meisterin meinte.

Das alles interessiert mich in diesem Moment allerdings nicht mehr. Endlich habe ich die Schildkröte erreicht. Ich nicke dem Tier zu, während es an mir vorbeigleitet. Das ist Kopf-Kino pur. Plötzlich taucht unter mir ein Wrack auf. Ich schwimme weiter, begegne zahlreichen farbenfrohen Fischen, einem Walhai und Quallen und gleite über eine Ruinenstadt. Immer wieder dringt ein wenig Wasser in meinen Schnorchel, das leicht salzig schmeckt. Die Umgebung könnte kaum passender sein. Leider sind die viereinhalb Minuten nun auch schon wieder vorbei. Gefühlt kam mir das Schnorcheln viel länger vor.

"Einer der beiden Filme besteht nur aus animierten Bildern", erklärt Stefanie Marschall, die für das Marketing des Aquadroms zuständig ist. Für den zweiten Film hingegen hat man Sequenzen zusammengeschnitten, die bei verschiedenen Tauchgängen aufgezeichnet wurden. Die Technik der wasserfesten VR-Brillen sei erst im Juli auf den Markt gebracht worden, erläutert Marschall. Das Aquadrom verfügt derzeit über vier VR-Brillen und setzt nach eigenen Angaben als erstes Freizeitbad in der Metropolregion auf diese neue Technik.

"Das soll unser Alleinstellungsmerkmal werden", betont Bäderleiter Gregor Ries. Das Einzugsgebiet des Aquadroms erstrecke sich zwar von Karlsruhe im Süden bis nach Darmstadt im Norden, aber der Wettbewerb in der Branche sei hart, erklärt Ries. Das Aquadrom konkurriere mit rund 80 anderen Spaß- und Freizeitbädern. Das virtuelle Taucherlebnis können die Besucher ab sofort im Aquadrom erleben. Eine Filmeinheit im Wasser kostet sechs Euro.