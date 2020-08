Von Volker Widdrat

Schwetzingen/Mannheim. Vor der Strafkammer des Landgerichts Mannheim hat am Freitag der Prozess gegen einen 26-jährigen Hockenheimer begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor. Der gebürtige Türke soll am 19. Januar dieses Jahres gegen 3.20 Uhr in einer Sportsbar in der Hockenheimer Innenstadt einen 31-Jährigen mit drei Messerstichen lebensgefährlich verletzt haben.

Das Schwurgericht unter dem Vorsitzenden Richter Gerd Rackwitz hat in dem Verfahren sieben Verhandlungstage angesetzt und neben etlichen Zeugen auch zwei Sachverständige geladen. Erster Staatsanwalt Frank Stork verlas am Freitag die Anklageschrift. Der Geschädigte soll in jener Nacht das Lokal betreten, sich zu einem Spielautomaten begeben und dem Angeklagten zugerufen haben, er solle nicht so laut schreien.

Daraufhin habe der 26-Jährige ihm plötzlich mit einem Messer drei Stiche versetzt: einen in den linken Oberschenkel und zwei in den Bauchbereich. Der Beschuldigte habe dabei in heimtückischer Absicht und mit bedingtem Tötungsvorsatz gehandelt, so der Staatsanwalt.

Der 26-Jährige, der bei seinem Großvater in der Türkei aufwuchs und mit acht Jahren gemeinsam mit seiner Mutter nach Deutschland kam, wollte zu dem Tatvorwurf zunächst nichts sagen. Die Messerstiche räumte er aber schließlich ein. Der Geschädigte sagte ebenfalls aus. Man habe sich öfters am Marktplatz gesehen, aber nur selten miteinander gesprochen. Von Bekannten habe er gehört, dass der Angeklagte Drogen konsumiert haben soll. "Plötzlich habe ich einen Stich in die Seite verspürt, dann in den Bauch. Ich habe noch versucht, den Angriff mit meinem Bein abzuwehren", gab er zu Protokoll. Er sei noch immer krankgeschrieben und habe von der Operation breite Narben zurückbehalten.

Außerdem habe er seinen Job verloren und sei derzeit noch in therapeutischer Behandlung wegen Schlafstörungen und Angstzuständen. Am Abend vor dem Eintreffen in der Sportsbar sei er noch bei einer privaten Geburtstagsfeier gewesen. Er habe das Fest um Mitternacht verlassen und sei danach zu dem Lokal gegangen. Verteidigerin Brigitte Bertsch fragte nach, ob er nicht schon länger in der Sportsbar gewesen sei. Schließlich sei die Messerattacke erst nach 3 Uhr passiert. Das verneinte der Geschädigte jedoch.

Das Gericht hörte auch eine Rechtsmedizinerin an. Der Mann habe zwei Verletzungen im Bereich des Oberkörpers und eine am Oberschenkel erlitten. "Das sind typische Folgen einer scharfen Gewalteinwirkung", sagte die Gerichtsmedizinerin. Der Notarzt hatte ihn im Rettungswagen bereits mit einer Blutkonserve versorgt. "Es bestand akute Lebensgefahr", berichtete die Ärztin.

Ein Kriminalbeamter schilderte die Festnahme des Angeklagten. Die Polizisten trafen ihn am Abend des 19. Januar in seiner Wohnung an. Ein Beamter der Spurensicherung zeigte anhand von Lichtbildern Blutanhaftungen vor und in der Sportsbar. Die Kleidung des Geschädigten sei stark verblutet gewesen.

Der Strafkammer liegt ein Video einer Zeugin vor. Es soll eine Gruppe junger Männer zeigen, die den Geschädigten vor der Tat beschimpften. Das Video will das Gericht an einem der nächsten Verhandlungstage in Augenschein nehmen. Der 26-Jährige war nach dem Angriff in der Tatnacht geflohen und soll die Tatwaffe im Kraichbach entsorgt haben. Seine dreckige Kleidung zeigt, dass er dabei ausgerutscht sein muss.

Info: Der Prozess wird am Freitag, 28. August, um 9.30 Uhr fortgesetzt.