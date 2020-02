Von Stefan Kern

Hockenheim. Der neunjährige Lucas brachte es auf den Punkt. Nach Geburtstag und Weihnachten sei die Fastnacht mit ihrem großen Umzug für ihn das Größte. Mit einer großen Tüte ausgestattet, war er wenig später links und rechts vom großen närrischen Lindwurm auf der Jagd nach Süßigkeiten.

Über 70 Zugnummern versammelten sich zum 61. Fastnachtszug in der Rennstadt und verwandelten die Stadt des Till Eulenspiegel, alias Oberbürgermeister Marcus Zeitler, in eine farbenfrohe, entspannte und vor allem fröhliche Narrenhochburg.

Erstmals galt auf dem Zehntscheunenplatz, der sich in den vergangenen Jahren zu einem kleinen, aber sehr unschönen Problemgebiet entwickelt hatte, ein komplettes Alkoholverbot. Eine Maßnahme, die Wirkung zeigte. Es ging auf dem Areal jedenfalls entspannter und friedlicher zu als sonst. Das dürfte vor allem die "Reisegruppe Haselnuss" aus Dettenheim gefreut haben. Ihr Motivwagen-Motto: "So ein Zirkus mit Alkohol, Gewalt und Auflagen. Drum feiern wir im Zirkuswagen, den alten Fasching, den wir lieben und wünschen uns, er wäre geblieben".

Ganz ähnlich sahen das auch die "Gaussianer auf Abwegen". Mögen sie es doch gerne friedlich auf dem Fastnachtsstern, am Liebestresen mit grünen Wesen. Am Ende gelte, so der als furchterregender Teufel umher wandelnde Peter Hartmann, dass zu viel Alkohol und Gewalt die Fastnacht kaputt machten, betonte er.

Doch zurück zum Zug: Phantasievoll geschmückte Motivwagen vermittelten Grüße aus der Steinzeit, dem Wilden Westen, der Wikinger-, Piraten und der Keltenzeit, aus dem Moulin Rouge in Paris anno 1889 und aus den Tiefen des Ozeans. Die Heidelberger Landjugend sorgte als Glücksbärchis lautstark dafür, dass das Glück die Menschen über einen Regenbogen auch in einer zunehmend verrückter werdenden Welt erreicht. Und die Gruppe "Abi’92" machte mit Hulk klar, dass nur Wut auch keine Lösung sei.

Umjubelt wurden auch die Spielmannszüge, Guggenmusiker und Musikkapellen. Es gehe nichts über echte, handgemachte Musik, so der Eulenspiegel-Oberbürgermeister. Und auch für Lucas war es unübersehbar ein toller Zug. So viele Wagen, Gruppen und Spaß und dann noch die vielen Süßigkeiten. Er sah dementsprechend richtig zufrieden aus.