Hockenheim. (pol/mün) Der 60 Jahre alte Mann, der am Dienstagabend offenbar betrunken auf der Hockenheimer Hauptstraße stürzte und von einem Auto überfahren wurde, ist tot. Das berichtet die Polizei am Donnerstag.

Während der Fahrer eines Fahrschulautos noch dem am Boden liegenden Mann ausweichen konnte, erkannte ein nachfolgender 68-jähriger Citroen-Fahrer die Situation zu spät und fuhr dem 60-Jährigen über den Unterschenkel.

Die Insassen des Fahrschulautos gaben gegenüber der Polizei an, dass der Unterkörper des 60-Jährigen etwa einen Meter in die Fahrbahn hineinragte.

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt an der Unfallstelle wurde der Hockenheimer in einem Heidelberger Krankenhaus weiterbehandelt. Dort erlag er am Mittwochabend seinen Verletzungen.

Zur exakten Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen, die den Unfall gegen 19.20 Uhr gesehen haben, gebeten, Kontakt mit der Verkehrspolizei in Mannheim aufzunehmen, Telefon 0621/174-4045.

Update: Donnerstag, 5. Dezember 2019, 14.30 Uhr