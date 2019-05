Von Julia Giertz, Rolf Kienle und Alexander Albrecht

Rhein-Neckar. Für die meisten Brautpaare ist der eigene Hochzeitstag etwas ganz Besonderes. Und wem die Zeremonie allein nicht reicht, der kann sich zudem noch einen ausgefallenen Ort für die Trauung aussuchen. Auch in der Region.

> In Mannheim gibt es am 19. September für neun Paare die erste und einzige Möglichkeit, sich im Wasserturm das Ja-Wort zu geben. Das 60 Meter hohe Wahrzeichen im Eigentum des Energieversorgers MVV ist von innen sonst nur an Tagen des offenen Denkmals zu besichtigen. Die ehemalige technische Anlage bietet Platz für 45 Hochzeitsgäste. Zudem öffnet das Nationaltheater am Goetheplatz den Vorhang für Brautpaare. Die Trauungen werden im oberen Foyer auf einer Bühne vollzogen. Von dort genießt die Hochzeitsgesellschaft den Blick durch die Glasfassade auf den Luisenpark und das Mannheimer Stadtpanorama.

> In Mauer können sich die Paare zwischen Vitrinen mit urzeitlichen Knochen trauen lassen. Prunkstück des kleinen Museums und Trauzimmers im Rathaus der kleinen Gemeinde ist der Unterkiefer des Homo heidelbergensis. Dieses rund 610.000 Jahr alte Schädelfragment wurde 1907 in Mauer bei Heidelberg entdeckt. Die Kopie eines der ältesten menschlichen Funde in Europa wird flankiert von weiteren Schädeln sowie von Bären-, Nashorn-, Waldelefantenknochen in den Schaukästen. Für die Bürger von Mauer sei das kein ungewöhnlicher Trauort mehr, sagt Bürgermeister John Ehret. Doch Menschen von außerhalb täten sich mit dem Ambiente schwer.

> In Weinheim kommen klassische Romantiker voll auf ihre Kosten. Die Zeremonien finden zu über 90 Prozent im Trausaal des Schlosses in geschichtsträchtiger Atmosphäre statt. Für große Hochzeitsgesellschaften gibt es die Möglichkeit, an einigen Terminen im Alten Rathaus oder auf den beiden Burgen Wachenburg und Windeck standesamtlich zu heiraten.

> In Schwetzingen bietet der Schlossgarten ein traumhaftes Ambiente. In der eleganten Kapelle können Paare kirchlich und standesamtlich den Bund fürs Leben schließen. In die Anlage kommen aber auch viele Frischvermählte, die anderswo geheiratet haben - der Schlossgarten ist mit den Schlössern Heidelberg und Ludwigsburg der beliebteste Platz für Hochzeitsfotos im Land.

> In Baden-Württemberg gibt es weitere spektakuläre Orte zum Heiraten, die bisweilen mit Nervenkitzel verbunden sind. So etwa im historischen Bergwerk "Grube Wenzel" in Südbaden. Die Gemeinde Oberwolfach bietet dort seit Kurzem Trauungen unter Tage an. Allerdings muss die Hochzeitsgesellschaft ungewöhnliche Vorschriften beachten - zum Beispiel ist ein Sicherheitshelm Pflicht.

In Friedrichshafen können Paare im Zeppelin heiraten, wobei die Trauung in der Gondel erfolgt, während das Luftschiff noch am Boden ist. Das Standesamt im schwäbischen Rechberghausen bietet einen 24-Stunden-Service an. Trauungen werden bei rechtzeitiger Terminvereinbarung an jedem Kalendertag, auch an Samstagen, Sonn- und Feiertagen sowie zu jeder Tageszeit rund um die Uhr, durchgeführt. Ausnahmen: Heiligabend (bis 12 Uhr), Silvester (bis 20 Uhr) und der Neujahrstag (ab 13 Uhr).