Von Günther Grosch

Hirschberg/Ladenburg. Eine damals 18-jährige junge Frau, die ohne Scheu und selbstbewusst allein drei kräftigen jungen Männern entgegentrat, die auf einen am Boden liegenden 15-Jährigen einprügelten: Derart an den Tag gelegte "vorbildhafte Zivilcourage", die "Schlimmeres verhinderte", nötigt nicht nur Hirschbergs Bürgermeister Manuel Just und seinem Ladenburger Amtskollegen Stefan Schmutz "Respekt und Anerkennung" ab.

Für ihr mutiges Einschreiten und "beistehen statt rumstehen" an einem dunklen Dezemberabend des Jahres 2017 gab es am gestrigen Mittwochnachmittag im Hirschberger Rathaus für die Ladenburgerin neben Blumen, Urkunde und einem Geschenkgutschein großes Lob auch von der Geschäftsführerin des Vereins "Kommunale Kriminalprävention Rhein-Neckar", Tanja Kramper, sowie dem Fachkoordinator für Jugendkriminalität am Polizeipräsidium Mannheim, Kriminalhauptkommissar Daniel Tiedemann.

Seit 2002 widmet sich die Initiative der drei Präventionsvereine "Kommunale Kriminalprävention Rhein-Neckar", "Sicheres Heidelberg" (SicherHeid) und "Sicherheit in Mannheim" (SiMa) dem Gedanken einer "Solidarität des Helfens" und "Kultur des Hinschauens". "Wegschauen" bereite den idealen Nährboden für kriminelles Fehlverhalten und ungesetzliche Machenschaften, so Kramper. "Tu was", lautet deshalb das Gebot der Stunde. Aber obwohl sie in vielen Fällen gerne helfend einschreiten würden: "Oftmals wissen die Menschen nicht, wie sie wirkungsvoll eingreifen können, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen". Eingefordert werde nicht Heldentum. Vielmehr genügten oft schon Kleinigkeiten, um eine große Wirkung zu erzeugen.

So reicht es oft bereits, das Mobiltelefon zu benutzen und Hilfe zu holen oder weitere Passanten um Unterstützung zu bitten. "Weggeschaut. Ignoriert. Gekniffen". Diese Einstellung könne und dürfe keiner an den Tag legen, so Kramper. Obwohl ihre Gegner bis zu zwei Köpfe größer waren: Für sie sei das Ganze in dem Moment "keine große Sache" gewesen, so Gjeneta Azemi. Schlimmer wäre es für sie gewesen, wenn sie "nichts getan" hätte "und deshalb Schlimmeres passiert" wäre. "Dies würde mich mein ganzes Leben lang belasten."

Abgespielt hat sich der Vorfall während einer privaten Geburtstagsfeier im Jugendhaus Hirschberg. Im Laufe des Abends gesellten sich gut zwei Dutzend "Uneingeladene" hinzu. Die zunächst friedlich mitfeierten. Die Party eskalierte, als ein Trio 16-bis 18-Jähriger den willkürlich herausgesuchten 15-Jährigen grundlos mit Fausthieben und Fußtritten zu malträtieren begann und von ihm unberechtigt Geld forderte. Als Gjeneta Azemi die Situation realisierte, lief sie ohne zu zögern auf die Gruppe zu und forderte diese lauthals auf, aufzuhören. Der am Boden liegende Junge nutzte diesen Moment und rannte davon.

Gjeneta Azemi wiederum konfrontierte die drei Schläger mit ihrem Tun und hegte zudem den Verdacht, dass im Verlauf des Angriffs ein Messer benutzt worden war, da sich der Geschädigte beim Weglaufen den Bauch hielt. "Ich forderte die Drei auf, mir das Messer zu geben", so die mutige Helferin. Worauf ihr das Messer tatsächlich von einem der Jungen übergeben wurde. Zum Glück hatte es bei der Tathandlung allerdings keine Anwendung gefunden. Auch wenn sie sich damals keine großen Gedanken gemacht habe, so Azemi: Sie wisse, sie habe "das Richtige gemacht und würde es auch wieder so tun". Sie habe nur daran gedacht, "da liegt jemand, der auch mein Bruder sein könnte und Hilfe braucht."

"Sie haben mit Ihrem beherzten Handeln eine eindeutige und beeindruckende Entscheidung getroffen", lobte Bürgermeister Manuel Just. Verbunden mit der Hoffnung, "dass durch Ihr Vorbild jetzt auch andere Menschen in ähnlichen Fällen genauer hinschauen".

Alle drei Täter konnten identifiziert werden. Sie wurden wegen schwerer räuberischer Erpressung angezeigt und von der Justiz mit Strafen belegt. Ihr Opfer trug keine bleibenden Schäden davon.