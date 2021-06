Allein waren Marbod und Marion Jaeger (vorne) bei ihrem „Marathon“ am Samstag auf dem Apfelblütenweg fast nie, denn immer wieder schlossen sich andere Radler an. Foto: Dorn

Hirschberg/Weinheim. (max) Es ist vollbracht: Marbod und Marion Jaeger haben 100 Runden auf dem "Apfelblütenweg" zwischen Heiligkreuz, Rippenweier und Rittenweier gedreht. Um 4.30 Uhr am Samstagmorgen ging es los. In voller Rennradmontur mit passenden Trikots schwangen sich die beiden Hirschberger in den Sattel. Allein waren sie aber nur in der ersten und in den letzten Stunden, denn immer wieder schlossen sich andere Radler an und unterstützten sie in ihrem "Marathon".

Zu Spitzenzeiten waren es 14 Leute, die im Verbund fuhren. Manche nur ein oder zwei Runden, aber auch jemand, der 30 Runden mithielt, was Marbod Jaeger einigen Respekt abverlangte: "Das macht man eigentlich nicht einfach so." Einige der Unterstützer fuhren zwischendurch heim. Einer kam sogar aus Mannheim. Der letzte Unterstützer verließ das Ehepaar um 3 Uhr am Sonntagmorgen. Um 6 Uhr gelangten sie nach der letzten Runde wieder am Auto an. Trotzdem klangen sie beim Gespräch mit der RNZ um 12 Uhr am gestrigen Sonntag munter. Es würden zwar Arme, Beine, Hände und Füße schmerzen, aber sie zeigten sich glücklich, ihr Vorhaben gemeistert zu haben.

Sie sind schon ein bisschen stolz, und das können sie auch sein bei 463 Kilometern und knackigen 10.000 Höhenmetern. Die Durchschnittsgeschwindigkeit der beiden Radverrückten lag bei beeindruckenden 22 Stundenkilometern. Bei Runde 41 sagte das Ehepaar gewohnt gut gelaunt am Samstagnachmittag: "Fragen Sie nicht nach dem Warum, sondern besser nach dem Wie." Besonders angestrengt wirkten sie aber auch da, nach fast 200 Kilometern und im Pulk mit zehn Begleitern, nicht, sondern konzentriert, fröhlich und motiviert.

Die Motivation kam nicht nur von den Mitfahrenden, sondern auch speziell von einer Familie in Heiligkreuz, die ab 5 Uhr am Morgen bis spät in die Nacht bei jeder Runde die sie vorüberfuhren jubelte: "Das hat uns wahnsinnig angetrieben, das war toll", freuten sich beide. Eine andere Familie hatte mit einer Lichterkette ein "Go" geformt und so an ihren Balkon gehängt, dass man es von der Strecke gut sehen konnte. Der breite Zuspruch von vielen verschiedenen Leuten an diesem Tag, ließ auch schwere Durchhänger ausbleiben, berichteten sie. "Es war genau die Party, die ich mir vorgestellt habe", sagte Jaeger. Sie seien gerührt gewesen von der großen Unterstützung der Anwohner der drei Ortschaften. Negative Stimmen hätte es nur auf dem Social-Media-Kanal eines Freundes gegeben, auf dem ein Kommentator auf unhöfliche Weise sein Unverständnis für die Aktion äußerte.

Was störend war: "Dass man nach einer bestimmten Stundenzahl nichts mehr essen kann, aber weiß, dass man essen muss", sagte Marion Jaeger. Um auf alle Gelüste reagieren zu können, hatten sie belegte Brote, Nüsse, Gummibärchen, Kekse, Bananen und Salzbrezeln dabei. Trotzdem war es eine Überwindung. Das Essen war aber wichtig, denn sie hätten 15.000 Kalorien verbrannt, erzählten sie. Der durchschnittliche Verbrauch eines Erwachsenen liegt bei rund 2500 Kalorien täglich. Ein Brunnen in Rippenweier an der Ecke "Höhenweg" und "Im Grund" war abgestellt, was die Jaegers schade fanden, da sie hier ihre Trinkflaschen füllen wollten. Da sich die beiden nur selbst etwas beweisen wollten, legten sie alle zehn Runden einen Stopp ein.

Ein Motiv der Fahrt war es festzustellen, wie viele Radler an einem Sommertag auf dem "Apfelblütenweg" unterwegs seien. Um 8 Uhr hätten sie den ersten gesichtet. Wie viele es waren, konnten sie aber nicht genau beziffern. Nach Sonnenuntergang kamen auch die tierischen Bewohner der idyllischen Strecke zum Vorschein. Unter anderem konnten sie ein Kitz beobachten, das sich mit einer Katze beschnupperte.

Und planen sie schon die nächste Tour? "Heute nicht mehr", sagt Marion Jaeger lachend. Für das nächste Jahr können sie sich das aber durchaus vorstellen.