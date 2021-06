Von Max Rieser

Hirschberg. Bei Marbod und Marion Jaeger von Fahrradbegeisterung zu sprechen, ist fast schon etwas untertrieben. In ihrem neusten Projekt wollen die beiden am Samstag den beliebten "Apfelblütenweg" 100 Mal mit dem Rad durchfahren. Dafür wählen sie einen genau 4,63 Kilometer langen Rundkurs zwischen den Weinheimer Ortsteilen Heiligkreuz, Rippenweier und Rittenweier. Warum aber macht man so etwas?

Die Gründe sind unterschiedlich. Zum einen ist dem Ehepaar, das in Hirschberg "am Fuße des Apfelblütenwegs" wohnt, aufgefallen, dass der autofreie Weg von Radfahrern sehr stark frequentiert wird: "Das müssen an guten Tagen Tausende sein, die da hochfahren", schätzt Jaeger. Viele kommen aus der Heidelberger Gegend, aber auch aus Mannheim und sogar von weiter weg. Mit der Fahrradapp "Strava" sahen die Jaegers, dass 3000 Radler regelmäßig auf dem Weg fahren. Da viele die App gar nicht nutzten, seien es bestimmt doppelt so viele.

Wie viele es genau sind, wollten sie schon seit Längerem ergründen. Sich einfach einen Stuhl an die Strecke zu stellen und das Geschehen zu beobachten, war ihnen aber zu langweilig. Und hier kommt der nächste Punkt ins Spiel. Fahrradfahren ist für die beiden ein tägliches Training.

Marbod Jaeger kommt jährlich auf rund 27.000 gefahrene Kilometer. Das entspricht fast 75 Kilometern am Tag. Seine Frau Marion bringt immerhin 15.000 Kilometer im Jahr auf die Straße. Da die beiden dieses Jahr noch keine größeren Touren geplant haben, auf denen sie ihre Kondition testen können, schufen sie sich mit ihrer "Apfelblütenweg 100" eine eigene Herausforderung. Und eine solche wird es sicher, denn fährt man den Rundkurs 100 Mal, kommt man nicht nur auf eine Gesamtstrecke von exakt 463 Kilometern, sondern auch auf satte 10.000 Höhenmeter. Das schafft nicht jeder. Die beiden sind aber zuversichtlich.

Marbod Jaeger sitzt in jeder Mittagspause auf dem Rad, und auch weite Strecken sind ihm nicht fremd. Nach Paris sind die Jaegers schon nonstop gefahren, und auf dem norwegischen Radmarathon "Styrkeprøven" zwischen Trondheim und Oslo war Marion Jaeger schnellste Nicht-Norwegerin und gewann zudem den Schweizer Radmarathon "Alpenbrevet".

Vergangenes Jahr sollte es nach Zermatt gehen, die Pandemie machte ihnen aber einen Strich durch die Rechnung. Da ihnen die Situation wegen möglicher Einschränkungen zu heikel war, entschieden sie sich für die Strecke vor der Haustür: "Fahren wir halt hier im Kreis, ist ja auch schön." Eigentlich wollte das Ehepaar schon vor einer Woche auf ihre "Apfelblüten"-Tour. Durch die unsichere Wetterlage wurde sie auf dieses Wochenende verschoben: "Wir machen das ja freiwillig und sind nicht termingebunden." Diese Freiheit war ihnen auch wichtig. Deshalb gibt es auch kein Sponsoring oder eine mit der Fahrt verbundene Aktion: "Das war mir zu aufwendig", sagt Marbod Jaeger ehrlich. Es sei ihm genug Anliegen, den "Apfelblütenweg" noch bekannter zu machen. Damit die Anwohner an der Strecke nicht denken: "Jetzt kommen die schon wieder vorbei, die haben sie ja nicht mehr alle", ließ das Paar einen Kasten Bier für die Nachbarn springen. Das hat aber noch einen weiteren Grund, denn Marion Jaeger befürchtet, dass es irgendwann langweilig und dann auch für Kopf und Körper schwer wird. Deshalb wären ihr einige geneigte Zuschauer lieb, die sie vielleicht sogar anfeuern. Mittlerweile weiß man in der Umgebung der Bergstraße schon Bescheid und hat Unterstützung zugesagt. Auch über Mitfahrer würden sie sich freuen. Fast hat man den Eindruck, den Jaegers ist ihre Fahrradverrücktheit ein bisschen unangenehm. Trotzdem können sie nicht davon lassen. Marbod Jaeger hat sogar schon drei Bücher geschrieben, in denen Radfahren das zentrale Thema war. "Zu spät geschaltet", "Sieg am Timmelsjoch" und "Mallorcas schönste Kurven" sind die Titel. In Letzterem spielt eine wichtige Rolle, wie er seine Frau kennenlernte. Auch für das Fahrradmagazin "Fahrstil" schreibt Marbod Jaeger eine Kolumne.

Dabei kam er eigentlich spät in den Sattel. Er habe zuvor immer Tennis gespielt und erst mit 30 mit dem Radfahren begonnen: "Ist jetzt aber auch schon ein Vierteljahrhundert her", bemerkt der heute 56-Jährige. Dass er mit dem Schreiben begonnen hat, habe mit einem schweren Fahrradunfall zu tun gehabt, bei dem er sich einen komplizierten Bruch am Arm zuzog: "Da dachte ich, das war’s mit dem Radfahren." Also fing er an, seine verrückten Raderlebnisse aufzuschreiben – beispielsweise, wie er mit dem Rad auf dem Rücken einen Halbmarathon lief. Die Geschichten seien immer mit einem Augenzwinkern zu lesen – und nicht als reine Reportagen oder ernst gemeinte Radtipps.

Wer Marbod und Marion Jaeger bei ihrem Vorhaben am Samstag zwischen Hirschberg und Ursenbach begleiten oder anfeuern will, sollte zwischen 4 Uhr morgens und 24 Uhr nachts an den "Apfelblütenweg" kommen.