Von Andrea Döring

Ludwigshafen. "’Du bist die erste, die mir mal zuhört’, hat einer der Obdachlosen gesagt. Da bekomm’ ich Gänsehaut", erzählt Friseur-Meisterin Micha aus Mannheim über einen ihrer 26 Einsätze als "Barber Angel", als "Friseur-Engel". Im sonnigen Hof der Apostelkirche in Ludwigshafen-Friesenheim quatscht sie mit ihrem Azubi Marco und weiteren Kollegen aus Ludwigshafen und anderswo. Im Gemeindehaus hat die "Barber Angel Brotherhood", ein Verein karitativ engagierter Friseure, gleich ihren nächsten Einsatz. In schwarzen Lederwesten schneiden sie Obdachlosen und anderen bedürftigen Menschen kostenlos die Haare. An einem Montag, denn da sind ihre Läden zu. In der Jona-Gemeinde begehen Pfarrer Stefan Bauer und Kerstin Bartels, Hausmeister Achim Schnepf, zahlreiche Ehrenamtliche und ihre Gäste Jubiläum. "25 Jahre Suppenküche" sind der Anlass für einen Festschmaus. Wer will, bekommt zur Feier des Tages noch die Haare schön.

"An den Seiten 18 Millimeter, oben etwas länger, und der Schnauzer müsste ein wenig gestutzt werden": Das sind die Frisur-Vorstellungen von Christian Kusch aus Mannheim. Nach einem Arbeitsunfall ist er in Früh-Rente. "Mir bleiben 282 Euro im Monat, wenn die Miete für mein Zimmer abgezogen ist", berichtet er. "Ich bin auf Einrichtungen wie die Suppenküche und die Tafel angewiesen", erzählt er im Wartebereich des improvisierten Friseur-Salons. Waschbecken gibt es hier nicht. Deswegen haben die Barber-Angels Waschhauben mitgebracht. Die benutzt man sonst bei bettlägerigen Menschen zum Haare-Waschen. Doch ihm und den anderen zumeist sauberen und gepflegten Haaren der Gäste in der Jona-Gemeinde verpasst Karl-Heinz Rupp aus Saarlouis einen Trockenschnitt. Schon seit 2017 ist er dabei. Er koordiniert in Vertretung für Lena Müller-Betscheid, die eigentlich für Rheinland-Pfalz zuständig ist, die Aktion im Gemeindehaus der Apostelkirche.

Die "Barber Angel Brotherhood" gründete Claus Niedermaier, Friseur aus Biberach an der Riß, 2016 gemeinsam mit befreundeten Kollegen. Seit November 2017 ist es ein gemeinnütziger Verein. "Gebt diesen Menschen ihr Gesicht zurück, ihre Würde. Das war die Idee. Dadurch wächst Selbstvertrauen, das den Weg zurück in die Gesellschaft ebnen kann. Das war mir das Wichtigste", begründet Niedermaier sein Engagement. Fast 70 Mitglieder hat der Club mittlerweile in Deutschland. In fünf europäischen Ländern sind es bereits 450. "Wir sind oft jedes Wochenende im Einsatz", berichtet Rupp. Finanziert wird alles über Spenden, Anreise und Übernachtungskosten zahlt jeder Friseur-Engel aus eigener Tasche.

Tina, Friseurin aus dem Hemshof, hat es nicht weit. Sie ist zum dritten Mal dabei. Erst nach diesem Einsatz darf sie einen Antrag auf Aufnahme in die "Barber Angels Brotherhood" stellen. Beim Einsatz muss man sich bewähren. Nicht jeder kann das Elend der Bedürftigen ertragen.

Berührend für sie ist auch das Schicksal von Michael Schemel, den sie fachkundig frisiert. Seit etwa einem Jahr lebt der gelernte Rollladen- und Jalousien-Monteur auf der Straße, nachdem die Beziehung zu seiner Freundin in die Brüche gegangen ist. "In Offenburg habe ich auch Blitzschutz gemacht", erzählt der 51-Jährige. Vielleicht hilft ihm der schicke neue Haarschnitt auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt.

Einfach mal ganz anders aussehen möchte Marion Zinser. "So einen Haarschnitt möchte ich, ich habe ein Frisurenbild mitgebracht". Sie zeigt das Foto auf dem Handy. Bevor sie drankommt, schminkt Azubi Marco sie mit kundiger Hand. Im Flur des Gemeindehauses bilden sich bereits Schlangen. 64 Gutscheine hat Christine Heber aus Ludwigshafen-Süd, auf deren Idee die "Barber Angels" eingeladen wurden, gebastelt. Die acht Friseure haben alle Hände voll zu tun, nehmen sich aber trotzdem die Zeit für Frisur-Beratung und ein Schwätzchen. "Ein Bob wird dir gut stehen", meint Micha zu einer Kundin mit langen, lockigen Haaren. Kusch will mit seiner schicken neuen Frisur seine 90-jährige Mutter im Krankenhaus besuchen. "Die Mama wird es merken", meint er.