Von Carsten Blaue

Herxheim am Berg. Lange ist es still gewesen um die "Hitler-Glocke" im Turm der evangelischen Jakobskirche in Herxheim am Berg. Zumindest sorgte das Geläut nicht mehr für Schlagzeilen. Jetzt aber gibt es neuen Streit über den umstrittenen Klangkörper aus der NS-Zeit. Auf der einen Seite steht die Initiative "Hitlerglocke in Herxheim am Berg abhängen", auf der anderen Oberkirchenrätin Dorothee Wüst, die künftige Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche der Pfalz. Die Initiative wirft ihr vor, dass sie die Glocke im Turm belassen will. Wüst wehrt sich und verweist auf demokratische Entscheidungen und den Denkmalschutz. Der Disput zeigt, dass im Dorf noch immer keine Ruhe eingekehrt ist.

Dorothee Wüst. Foto: privat

Es ist nicht ohne Brisanz, dass Wüst ausgerechnet in der Wahlsynode am 19. September in Speyer, die sie zur designierten Kirchenpräsidentin kürte, auf das Thema Herxheim angesprochen wurde. Die BI regt sich darüber auf, dass Wüst gesagt haben soll, es sei im Moment in Herxheim "nicht der Punkt", die Glocke abzuhängen. Wüst entgegnet auf RNZ-Anfrage, sie habe lediglich gesagt, dass Gespräche im Gange seien und sie weiterhin zuversichtlich auf eine Lösung hoffe: "Dass dazu sehr verschiedene Meinungen im Raum stehen, ist allen Beteiligten klar."

Die BI kritisiert Wüst auch im Zusammenhang mit einem "Meinungsaustausch", zu dem die Oberkirchenrätin am 7. September eingeladen hatte. Die BI-Sprecher Ulrich Loschky und Richard Eberle schreiben in einem Brief an die RNZ, das Gespräch sei als "interne Maßnahme zur Vertrauensbildung zwischen den unterschiedlichen Standpunkten zum Problem Hitlerglocke" angekündigt gewesen. Das hätte sich allerdings erledigt gehabt, als "völlig überraschend" auch Vertreter der Denkmalbehörden "aufgetaucht" seien. Die "Ausgewogenheit" der Gesprächsrunde sei dahin gewesen.

Hintergrund Herxheim machte weltweit Schlagzeilen Seit 1934 hing die 240 Kilogramm schwere Bronzeglocke mit Hakenkreuz und der Inschrift "Alles fuer’s Vaterland – Adolf Hitler" ziemlich unbeachtet oder zumindest geduldet im Turm und gehörte zum Geläut der Jakobskirche. Bis eine pensionierte Lehrerin, die hin und wieder die Orgel der Jakobskirche spielte, Anfang 2017 die Sache [+] Lesen Sie mehr Herxheim machte weltweit Schlagzeilen Seit 1934 hing die 240 Kilogramm schwere Bronzeglocke mit Hakenkreuz und der Inschrift "Alles fuer’s Vaterland – Adolf Hitler" ziemlich unbeachtet oder zumindest geduldet im Turm und gehörte zum Geläut der Jakobskirche. Bis eine pensionierte Lehrerin, die hin und wieder die Orgel der Jakobskirche spielte, Anfang 2017 die Sache ins Rollen brachte. In einer Zeitung hatte sie scharf kritisiert, dass es die Glocke im Turm noch immer gibt. Nachdem dann am 31. August 2017 das ARD-Magazin "Kontraste" über die Sache und die Stimmung im Dorf berichtet hatte, wurde Herxheim endgültig zum Thema – bundesweit und auch international. Diese Aufmerksamkeit überforderte das Weinörtchen. Auch den damaligen Bürgermeister Ronald Becker (Freie Wähler). Dieser verstieg sich in der "Kontraste"-Sendung zu relativierenden Äußerungen über die NS-Zeit. Das kostete ihn den Posten und die Mitgliedschaft in der Wählervereinigung. Der Gemeinderat und das evangelische Presbyterium beschlossen, die Glocke zum Schweigen zu bringen. Den Streit um ihre Zukunft löste das nicht. Das ging so weit, dass nicht mal mehr klar war, wem das Instrument eigentlich gehört – hatte es im Laufe der Jahrzehnte doch verschiedene Funktionen. Etwa als Polizeiglocke. Der Ortsgemeinderat entschied im Frühjahr 2018 jedenfalls, den Klangkörper im Turm hängen zu lassen und auch wieder zum Läuten zu bringen. Im Gedenken an die NS-Opfer, wie damals der neue Ortsbürgermeister und ehemalige evangelische Gemeindepfarrer Georg Welker (parteilos) sagte. Was wiederum den Zentralrat der Juden in Deutschland erzürnte. Eine Glocke mit dieser Inschrift könne niemals der Opfer gedenken. Die Landeskirche hatte zuvor angeboten, eine neue Glocke zu bezahlen – ohne Erfolg. Selbst die Glockensachverständige der Evangelische Landeskirche, Birgit Müller, gab nach entsprechendem Auftrag ihre Expertise ab: Die Glocke sei ein Denkmal, müsse in ein Museum oder eben im Turm bleiben. Entsorgung sei keine Lösung, sondern Flucht vor einer angemessenen Erinnerungskultur. Am Ende schloss sich das Presbyterium, also der Kirchengemeinderat, dem Beschluss des Gemeinderats an: Die Glocke bleibt als "Mahnmal gegen Gewalt und Unrecht" hängen. Sie wird aber nicht mehr geläutet. Daran änderte auch die Klage des Aktivisten Gilbert Kallenborn gegen den Beschluss nichts. Der Deutsche jüdischen Glaubens sah "eine unzumutbare Verspottung und Verhöhnung der Opfer des Hitlerterrors und des Holocaust" sowie deren Nachfahren. Das Oberverwaltungsgericht in Koblenz entschied aber, dass der Gemeinderatsbeschluss rechtlich nicht zu beanstanden sei und bestätigte damit ein Urteil des Verwaltungsgerichts in Neustadt an der Weinstraße. So hängt die Glocke nun weiterhin in der Herxheimer Jakobskirche und sorgt für Streit. Seit März 2019 weist eine Infotafel auf dem Vorplatz auf die schwere Altlast im Turm hin.

Außerdem habe Wüst anschließend eine Niederschrift dieses Treffens formuliert und verschickt, ohne sich zuvor darüber mit allen Beteiligten abzustimmen. Dieses Protokoll, auf das sich Wüst auch in der Wahlsynode bezogen habe, sei daher "formal und inhaltlich ungültig." Außerdem hätten sich die Inhalte bis zu den Synodalen herumgesprochen.

Auch zu diesen Vorwürfen nimmt die künftige Kirchenpräsidentin gegenüber der RNZ Stellung. Loschky und Eberle hätten in dem Gespräch am 7. September keinerlei Anstoß daran genommen, dass auch die Landeskonservatorin und ein Vertreter der Unteren Denkmalschutzbehörde mit am Tisch saßen. Abgesehen davon, so Wüst, sei deren Teilnahme gerechtfertigt gewesen, "weil wir geltendes Recht, in diesem Fall die denkmalschutzrechtlichen Regelungen, ernst nehmen."

Die Niederschrift habe sie als Zusammenfassung aus ihrer Sicht verfasst – und als Grundlage für ein zweites Treffen, das am 26. Oktober stattfinden soll. Sie habe ihre Notiz ausschließlich den Gesprächsteilnehmern zukommen lassen – vertraulich und ohne Anspruch auf formale Gültigkeit.

Zudem stellt Wüst nochmals klar, wie die Landeskirche zur Herxheimer Glocke steht: "Wir hätten es begrüßt, wenn die Glocke abgehängt und einer musealen Aufbereitung zugeführt worden wäre. Aus diesem Grund haben wir Geld zur Verfügung gestellt, um Gemeinden diesen Schritt zu ermöglichen. Diese Möglichkeit wurde von anderen Kirchengemeinden auch genutzt und umgesetzt." Aber die Landeskirche respektiere nach wie vor "demokratisch getroffene Entscheidungen demokratisch gewählter Gremien" wie dem Presbyterium und dem Ortsgemeinderat von Herxheim. Zudem sehe man "durchaus die Chancen, die in einer aufrichtigen und angemessenen Aufarbeitung von Gegenständen aus schuldbeladener Zeit im öffentlichen Raum liegen. Ob hier ein Weg im Konsens möglich ist, hängt an der Gesprächsbereitschaft aller Beteiligten", so Wüst. Das sind auf der anderen Seite Loschky und Eberle.

Die BI-Sprecher betonen: Die Glocke muss weg. Solange sie im Turm hänge, könne nicht ausgeschlossen werden, dass sie doch wieder geläutet wird. Sie habe mit ihrer Aufschrift "Alles fuer’s Vaterland – Adolf Hitler" und dem Hakenkreuz außerdem nichts in einem Kirchenraum zu suchen. Die Stimme der Betroffenen müsse endlich ein angemessenes Gewicht bekommen. Gerne verweisen die Aktivisten an dieser Stelle auf den noch amtierenden pfälzischen Kirchenpräsidenten, Christian Schad. Dieser hatte sich schon im Mai 2018 bei der Synode der evangelischen Landeskirche in Kaiserslautern weniger kompromissbereit positioniert als es Wüst heute tut. Damals war nur klar, dass die Glocke im Turm bleibt, noch nicht aber, dass sie schweigen wird. Schad sagte seinerzeit, wenn sich Opfer und Nachkommen des NS-Regimes durch das Läuten der Glocke verhöhnt fühlten, sei es höchste Zeit, "sie zu entfernen und einer angemessenen Erinnerungskultur zuzuführen".