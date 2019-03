Heppenheim. (pol/sdm) Ein Seniorenpaar ist in Heppenheim Opfer von zwei diebischen Frauen geworden. Die Polizei berichtet, dass der später bestohlene Mann am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr vor seinem Haus in der Dr.-Heinrich-Winter-Straße von zunächst einer Täterin angesprochen wurde. Sie war aus einem in der gleichen Straße abgestellten Auto ausgestiegen. Im Haus trafen sie dann auf die Komplizin. In der Wohnung lenkten die zwei Frauen das Paar mit ausgebreiteten Tüchern und der Aufgabe einen Brief zu schreiben ab. Unbemerkt wurde dabei aus dem Schlafzimmer die Geldbörse samt Bankkarte sowie Schmuck entwendet. Mit der gestohlenen Bankkarte wurde etwa eineinhalb Stunden später in Offenbach zusätzlich 1000 Euro abgehoben.

Die Täterinnen konnten wie folgt beschrieben werden: Sie sollen beide zwischen 1,65 Meter und 1,70 Meter groß sein. Beide sollen Deutsch ohne erkennbaren Akzent gesprochen haben. Die Ältere von beiden wird auf etwa 50 Jahre geschätzt. Sie soll korpulent sein und schwarze, schulterlange Haare tragen. Die Frau war mit einem grün-schwarzen Oberteil, sowie einer schwarzen Hose bekleidet.

Ihre Komplizin soll zwischen 35 und 40 Jahre alt sein. Sie soll geschminkt und schick angezogen gewesen sein. Die Frau soll einen dunkelblonden Pagenschnitt tragen.

Wegen Trickdiebstahl und Betrug ermitteln Beamte der Kriminalpolizei (K 21/22).

Die Polizeistation Heppenheim sucht nach Zeugen. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 06252/7060 melden.