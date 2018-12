Heppenheim. (pol/mare) Ein kurzer Stopp wurde zum Alptraum: Eine Familie hielt nur kurz auf Parkplatz, weil der Vater austreten musste. Da passierte es - ein flüchtiger Autofahrer krachte in ihren Wagen. Wie die Polizei mitteilt, starb eine 39-Jährige dabei, ihr zehnjähriger Sohn wurde schwer verletzt.

Gegen 17.25 Uhr am Sonntagabend sollte ein Ford Focus auf der A5 in Höhe Bensheim in Fahrtrichtung Süden von einer Zivilstreife kontrolliert werden, sa den Beamten aufgefallen war, dass dessen Kurzzeitkennzeichen abgelaufen war. Der Fahrer missachtete aber die Anhaltesignale und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Er fuhr weiter auf der A5 in Richtung Süden, bog dann plötzlich auf den Parkplatz "Fuchsbuckel" ab und prallte dort auf einen geparkten Mazda. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen Dacia geschoben.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer des Ford Focus schwer verletzt. Eine 39-jährige Frau aus Düsseldorf erlitt so schwere Verletzungen, dass sie kurze Zeit später in der Klinik verstarb. Ihr zehnjähriger Sohn wurde schwer verletzt. Beide saßen beim dem Zusammenstoß auf der Rückbank des Mazda, während der Vater kurz Austreten war. Der Dacia war leer.

Der 18-jährige Focus-Fahrer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde bei dem Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt und zur Unfallrekonstruktion ein Sachverständiger hinzugezogen.