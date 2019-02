Heppenheim. (pol/van) Sie sollen Bekleidungsplagiate im großen Stil verkauft haben. Jetzt ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei gegen das Paar aus Heppenheim im Alter von jeweils 29 und 30 Jahren.

Die Geschäftsleute, die eine Dienstleistungsfirma an der Bergstraße betreiben, stehen im Verdacht, gefälschte Marken auf unterschiedlichen Internetplattformen angeboten und verkauft und so Kunden betrogen zu haben. Die Beamten gehen von einem Schaden in Höhe von mindestens 50.000 Euro aus.

Nach einer Durchsuchung der Firma stellten die Beamten Anfang Dezember Waren sicher, die in Kisten gelagert war. Über 1300 einzelne Bekleidungsstücke hatte das Heppenheimer Paar in den Geschäftsräumen gelagert. In Regalen stapelten sich gefälschte Jacken, Pullover und T-Shirts von bekannten Herstellern, wie Armani und Tommy Hilfiger, heißt es in dem Bericht der Polizei.