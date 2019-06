Heppenheim. (dpa/lhe) Ein Netz von Radschnellwegen soll künftig auch das Rhein-Main-Gebiet und die Rhein-Neckar Region miteinander verbinden. Für ein Teilstück einer solchen Trasse in Südhessen werden am heutigen Dienstag (10.30 Uhr) in Heppenheim die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie vorgestellt. Dabei geht es nach Angaben des Kreises Bergstraße darum, eine schnellere und direkte Verbindung für Radfahrer zwischen Darmstadt und dem Rhein-Neckar-Raum zu schaffen. Vorgestellt werden sollen verschiedene Möglichkeiten für die Trassenführung.

Erst kürzlich war in Egelsbach der Abschnitt eines Radschnellweges zwischen Frankfurt und Darmstadt eröffnet worden. Die vier Meter breite Fahrbahn soll ausreichend Platz zum Überholen und für Gegenverkehr bieten. Radfahren soll mit den Schnellwegen auch für Pendler attraktiver werden. Weitere Radschnellwege sind in Planung.