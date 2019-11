Heppenheim. (cab) Ende November und Anfang Dezember kommt es bei Heppenheim in Südhessen zu Sperrungen der A 5, die auch Folgen für den Verkehr in der Rhein-Neckar-Region haben. Derzeit wird bei Heppenheim eine Brücke über der Autobahn erneuert. Dafür muss ein Brückenbauwerk weichen und eine Behelfsbrücke vorbereitet werden.

Der Einbau der Behelfsbrücke geschieht in zwei Phasen am Wochenende vom 22. bis 24. November. Von Freitag, 22. November, 22 Uhr, an bis Samstag, 23. November, 7 Uhr, wird die Autobahn dafür von Süden her in Richtung Darmstadt zwischen den Anschlussstellen Hemsbach und Heppenheim gesperrt. In der folgenden Nacht, von Samstag, 23. November, 22 Uhr, an bis Sonntag, 24. November, 8 Uhr, ist die Gegenfahrbahn in Richtung Heidelberg im betreffenden Abschnitt gesperrt. Für den Fernverkehr auf der A 5 zwischen den Autobahnkreuzen Darmstadt und Heidelberg wird jeweils eine Umleitungsempfehlung über die A 67 ausgeschildert.

Der Abbruch der bestehenden Brücke ist zwischen Freitag, 6. Dezember, 22 Uhr, und Sonntag, 8. Dezember, 10 Uhr, geplant. Dafür müssen die A 5, die B 460 und die Anschlussstelle Heppenheim voll gesperrt werden. Die Umleitung aus Richtung Norden führt über Bensheim, aus Richtung Süden über Hemsbach. Für den Fernverkehr gilt wieder die A 67 als Umleitungsstrecke.

Der Brückenneubau im Auftrag von „Hessen Mobil“ kostet etwa elf Millionen Euro und ist frühestens Ende 2021 fertig.