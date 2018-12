Hemsbach. (rnz) Ärger in Hemsbach um einen großen Farbklecks am Rathaus: Strafanzeige ist bereits gestellt, doch Bürgermeister Jürgen Kirchner ist so verärgert, dass er sich jetzt zu einem weiteren Schritt entschlossen hat: Für Hinweise, die zur Ergreifung des beziehungsweise der Täter führen, hat der Rathauschef jetzt eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro ausgesetzt.

Im Laufe des Vormittags des zweiten Weihnachtsfeiertags hatten Unbekannte die Westseite des Hemsbacher Rathauses mit roten und weißen Farbbeuteln beworfen. Der Schaden ist groß: Neben der Fassade sind auch Fensterläden, Fenstersims, Fensterrahmen, Pflaster, Treppenaufgang, Gartenummauerung und Abfallkörbe beschmiert.

Info: Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Hemsbach unter Telefon 06201/71207 oder unter E-Mail hemsbach.pw@polizei.bwl.de entgegen.