Von Alexander Albrecht

Mannheim. Wie sich die Zeiten doch geändert haben: "Samstagabend, 19 Uhr 30: Hier ist Berlin!". Mit diesen Worten begrüßte der kürzlich verstorbene Dieter-Thomas Heck in den 70er- und 80er-Jahren aus einem recht biederen Studio die Fernsehnation. Da war es schon das Höchste der Gefühle, wenn sich eine junge Frau aus dem Publikum traute, einem der Schlagerbarden eine Rose zu überreichen. Mehr als 30 Jahre später tickt am Samstag in der SAP-Arena eine Uhr, auf der riesigen Leinwand zeigt sich Helene Fischer mit verführerischem Blick.

Womit sich ihre Fans nicht lange begnügen müssen. Um Punkt 20 Uhr erobert Helene Fischer leibhaftig das Parkett. Konfettikanonen, Rauchschwaden, Feuerwerk - die 34-Jährige und technische Effekte hieven das Stimmungsbarometer schnell weit nach oben. Es leuchtet, knallt und zischt. Und das ist längst nicht alles: Gemeinsam mit ihrer Akrobatencrew aus dem Dunstkreis des "Cirque du Soleil" vollführt die Schlagerqueen unendliche Kunststücke - ob Pirouetten am Seil in schwindelerregender Höhe oder in einer haushohen Bühnenbox.

Der Normalsterbliche würde dabei rasch aus der Puste kommen. Helene Fischer singt noch dazu, glasklar mit ihrer ausgebildeten Musicalstimme. Atemlos geht’s durch die erste Stunde. Überraschungen bleiben aus. Helene Fischer bietet fast genau das Spektakel, mit dem sie bereits im Oktober vergangenen Jahres an fünf aufeinanderfolgenden Abenden die SAP-Arena füllte.

Ihr gleichnamiger Partyhit "Das volle Programm" ist ein verlockendes Versprechen - das die erfolgreichste deutsche Sängerin bei ihren zwei Zusatzkonzerten in der jeweils ausverkauften Halle mit einer Megashow und erstaunlicher Leichtigkeit einlöst. Doch der Auftritt bietet auch Raum für innige, intime Momente. Fischer streift die Laufbühne ab und nimmt sich die Zeit, einige Schilder ihrer Fans zu lesen. Plötzlich holt sie Sabrina nach oben, die ihr Glück kaum fassen kann. Gemeinsam geben sie eine abgespeckte Version des Ohrwurms "Hundert Prozent" zum Besten.

Einen weiteren Gänsehautmoment beschert Fischer dem Publikum, als die Bodyguards ein Mädchen aus der Menge fischen. Während Helene "Die schönste Reise" singt, kriegt die Kleine gar nicht genug davon, das sympathische Idol zu umarmen. Bilder, die nicht inszeniert wirken und zu Herzen gehen. Gar ein "Herzbeben" entfacht die Sängerin beim gleichnamigen Titel, den sie auf einer großen Kugel zu vibrierenden Techno-Beats intoniert. Zum Ende des Diskoparts fährt Fischer schließlich "Achterbahn". Die wummernden Bässe, flackernden Lichter und Laserstrahlen sind etwas zu viel des Guten für die älteren Semester, die noch bei "Und morgen früh küss ich Dich wach" fröhlich getanzt und geschunkelt haben.

Gleich mehrere andere Klassiker handelt Fischer auf einer Hebebühne ab, die aus dem Laufsteg emporsteigt und die Sängerin über die Köpfe der kreischenden Fans fahren lässt. Einen der zahlreichen optischen Höhepunkte setzt die vielseitige Künstlerin beim Song "Wenn Du lachst". Fischer hat sich in ein "Springbrunnenkleid" geworfen, dessen Rock - kein Scherz - aus sprudelndem Wasser besteht. Während sich die Frauen fragen, wo es das "Teil" zu kaufen gibt, grübelt die technisch versierte, männliche Begleitung, wie das geht. Eine Wasserleitung ist jedenfalls nicht zu erkennen. Auf Trapezschaukeln sitzend nehmen Helene Fischer und ihre Tänzerinnen Anlauf für das Finale. Und welcher Song soll den dreistündigen Abend sonst beschließen als - klar - "Atemlos". Mit dem Ohrwurm geht es hinaus und durch die Nacht. Bis ein neuer Tag erwacht.