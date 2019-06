Heilbronn. (cab) Alle öffentlichen Verkehrsmittel im Ländle für die An- und Abreise nutzen, die Bundesgartenschau (Buga) genießen und das alles mit einem Ticket für 30 Euro: Das Kombiticket der Buga ist eine lohnende Sache. Allerdings war es bislang lediglich als E-Ticket zum Ausdrucken verfügbar. Ein umständliches Prozedere.

Das ändert sich jetzt. Wie die Buga-Verwaltung mitteilte, kann man die kombinierte Fahr- und Eintrittskarte ab Pfingstsonntag, 9. Juni, auch an den Fahrkartenautomaten der Eisenbahnunternehmen kaufen.

Hier die wichtigsten Informationen dazu:

Was kann man mit dem Kombiticket machen? Damit können Fahrgäste innerhalb von Baden-Württemberg öffentliche Nahverkehrsmittel auf Straße und Schiene sowie weitere Angebote des Schienenpersonennahverkehrs auf ausgewählten Strecken außerhalb Baden-Württembergs nutzen. An den Kassen der Buga wird es in eine Tageskarte umgetauscht, die gleichzeitig als Fahrschein für die Rückfahrt in der zweiten Klasse gilt.

Wer kann es nutzen? Das Kombiticket kann von einer Person mit beliebig vielen eigenen Kindern, beziehungsweise Enkelkindern bis einschließlich 14 Jahren genutzt werden.

Wo gibt es das Kombiticket ab 9. Juni? An den Fahrausweisautomaten der Deutschen Bahn ist es im Angebotsbereich "Freizeit und Aktionen" unter dem Menüpunkt "Kombi-Tickets" zu kaufen. An den Fahrausweisautomaten von Abellio unter dem Menüpunkt "Extrakarten". Auch Kundencenter und Agenturen der Eisenbahnunternehmen bieten das Kombiticket gegen einen Aufpreis von zwei Euro an. Online steht es nach wie vor hier zur Verfügung.