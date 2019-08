Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn/Heidelberg. Vom obersten Stockwerk des 44 Meter hohen TUM-Turmes auf dem Heilbronner Bildungscampus hat man einen fantastischen Blick auf die Stadt. Hier hat die Dieter-Schwarz-Stiftung, die Trägerin des Campus, ihren Sitz. Auf vier Etagen darunter ist die Technische Universität München (TUM) angesiedelt. Von oben blickt Reinhold Geilsdörfer, Geschäftsführer der Stiftung, auf die Stadt - und in ihre Zukunft.

Auf dem großen Areal des Bildungscampus begann vor 200 Jahren schon einmal ein "Aufbruch Heilbronn" zu einer der bedeutendsten Industriestädte im Land, wie der meistbenutzte Terminus von Oberbürgermeister Harry Mergel lautet. Nun gibt es hier wieder einen Aufbruch, bei dem auch das Rathaus im Schatten steht - mit wenig Lärm, hoher Effizienz, einem ungebremsten Gestaltungswillen dank schier unbegrenzter Mittel der Stiftung.

Unterstrichen wird das durch die neueste "EMBL/Stanford Life Science"-Allianz mit dem Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL) in Heidelberg. Die Förderung ist auf Jahre gesichert und bezieht auch das Austauschprogramm von Stipendiaten mit ein. Auf die Frage, ob die Stiftung auf dem Niveau wie jenem der amerikanischen Elite-Universität weiter agieren will, kommt ein eindeutiges "Ja" von Geilsdörfer. Mit dem Zusatz "europäisch und weltweit". Nach der viel beachteten Ansiedlung der Exzellenz-Universität im letzten Jahr und der erst kürzlich eingerichteten Forschungsniederlassung des Fraunhofer-Institutes wurde mit dem EMBL eine dritte Wissenschaftsebene ins Blickfeld gekommen: die medizinische Forschung. Die Ausrichtung auf die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz sind der gemeinsame Nenner.

Postdoktoranden aus Stanford und Deutschland werden daran arbeiten, "eine interdisziplinäre, grenzüberschreitende, wissenschaftliche Zusammenarbeit zu schaffen, die darauf abzielt, erhebliche Synergien aufzubauen, um sich den wissenschaftlichen Chancen und Herausforderungen in den Bereichen Genomik, Computerbiologie, biologische Bildgebung und Strukturbiologie zu widmen."

Fragen nach Motivation, Aktivitäten und Zielrichtung der Stiftung beantwortet Geilsdörfer so prompt und "freihändig", als hätte er nur auf sie gewartet. Es geht darum, den Standort Heilbronn auf eine Zukunft auszurichten, die nicht mehr im Auto- und Maschinenbau liegt, sondern in der "Life Science".

Hintergrund > Die Schwarz-Stiftung finanziert seit 2016 jedes Jahr 30 Stipendien der "Lindau Nobel Laureate Meetings". Sie kommt für Aufenthalt und Teilnahme von jungen Wissenschaftlern aus Osteuropa auf. > Das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation baut mit Unterstützung der Schwarz-Stiftung einen neuen Forschungsstandort für Kognitive Dienstleistungssysteme auf, um Forschungsfragen bei kundenorientierten Dienstleistungsangeboten nachzugehen. > Der TUM Campus Heilbronn wurde im Januar eröffnet. Der Studienbetrieb begann im Wintersemester 2018/19 mit 40 Studenten aus zwölf Nationen mit den englischsprachigen Masterstudiengängen "Management & Innovation" und "Management" . Weitere Studienangebote sollen folgen. Das Engagement der Schwarz-Stiftung gilt als eines der größten in der deutschen Hochschulgeschichte, es umfasst 20 Stiftungsprofessuren einschließlich Personal und Infrastruktur für zunächst 30 Jahre, 13 davon in Heilbronn. bfk

Dafür sollen Wissenschaft und Wirtschaft nach den Vorstellungen der Stiftung in Heilbronn und der Region zusammenarbeiten. Die Stadt habe hier Nachholbedarf und man unterstütze sie dabei, aufzuholen. Das ist natürlich reine Untertreibung. Die Stiftung will den Wandel in Heilbronn gestalten. Die Stadt soll auch im Hinblick auf den Fachkräftemangel junge Menschen anziehen und die Forschung kein Selbstzweck bleiben.

Auf dem Bildungscampus wird derweil noch vor der Fertigstellung eines eigenen Gebäudes das nächste Kapitel aufgeschlagen: Die "Campus Founders" sind eine gemeinnützige Einrichtung zur Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet des unternehmerischen Denkens und Handelns. Eine logische Ergänzung zur Forschung, die Start-ups anziehen soll. Oliver Hanisch bringt als Leiter der "Campus Founders" internationale Erfahrung mit und wird mit dem Gründerzentrum der TUM zusammenarbeiten. Große Pläne also. Doch Rathauschef Mergel will mehr: "Der Bildungscampus war nur der Anfang." Auch Geilsdörfer macht keinen Hehl daraus, dass es unvermindert weitergehen wird, dass es konkrete Vorstellungen und Pläne gibt. "Die TUM hat uns internationale Sichtbarkeit gebracht", sagt er. Jetzt sei man im Gespräch mit weiteren Partnern. "Life Science" werde ein gigantisch großes Geschäft. Hier werde man weiter investieren, auch in der Region. Forschung wird die Basis sein. Und man müsse weiter zusammenrücken, so Geilsdörfer. Von Heilbronn nach Heidelberg sei es ja nicht so weit.

Außerdem sind die SLK-Kliniken in Heilbronn schon heute akademisches Lehrkrankenhaus der Uni Heidelberg. Das Tumorzentrum leitet Uwe Martens und ebenso das von der Schwarz-Stiftung finanzierte "Molit-Institut" für personalisierte Medizin. "Molit" wird einer der ersten Nutznießer der Zusammenarbeit mit dem EMBL sein. Martens sagt dazu: "Hier ergänzen sich wunderbar Grundlagenforschung, Datenwissenschaften und Genomik bis zur translationalen Medizin." Einen "Franziska-Schwarz-Hörsaal" haben die SLK-Kliniken schon. Und eine medizinische Fakultät für Heilbronn? Die gehört zu den ganz wenigen Dingen, die sich Geilsdörfer nicht vorstellen kann.