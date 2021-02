Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Wenn die Pressestelle der Stadt Heilbronn morgens, noch vor 8 Uhr, eine Pressemeldung verschickt, dann hat es irgendwo "gebrannt" – in diesem Fall wohl dergestalt, dass nicht-öffentliche Beschlüsse des Ältesten- und des Gemeinderates über irgend ein rotes Telefon vorzeitig bekannt wurden. Dabei ist die Nachricht, die dahinter steht, nicht nur eine gute, sondern auch eine öffentlichkeitswirksame: Auch die Stadt Heilbronn bewirbt sich um den vom Land ausgeschriebenen KI-Innovationspark – ein Projekt, für das das Land im Rahmen eines Wettbewerbs und auf Basis einer kommunalen Kofinanzierung bereit ist, bis zu 50 Millionen Euro auszugeben. Und zwar dafür, dass mit dem "Innovationspark Baden-Württemberg nachhaltig als Standort für KI-Wertschöpfung gestärkt wird und nationale sowie internationale Strahlkraft im Bereich der künstlichen Intelligenz erhält".

Interessenten an dem KI-Innovationspark und damit Konkurrenten sind unter anderem Reutlingen und Tübingen, die sich gemeinsam bewerben. Heilbronn ist da nicht chancenlos – eher das Gegenteil. Hinter der ihren steht die geballte wirtschaftliche und monetäre Macht der Dieter-Schwarz-Stiftung plus einem beträchtlichen "Know-how".

Für das mehrstufige Bewerbungsverfahren wurde ein Konsortium gebildet, dem neben der Stiftung und der Stadt noch die Stadtsiedlung Heilbronn GmbH, die "KI Management" und weitere Institutionen wie Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Verbände angehören, vor allem aber auch die von der Schwarz-Stiftung voll getragene IT-Kaderschmiede "école 42", die jüngst in Heilbronn ihren Betrieb aufgenommen hat. Auch Audi, Bosch und Bechtle sollen mit im Boot sein. Die IHK allerdings fehlt in der Aufzählung.

In einer nicht-öffentlichen Sitzung hat sich der Gemeinderat einstimmig für das Projekt, beziehungsweise die Bewerbung, ausgesprochen. Oberbürgermeister Harry Mergel hatte während der andauernden Corona-Pandemie immer wieder gesagt: "Die Stadtentwicklung macht keine Pause." Deshalb ist auch die Standortfrage geklärt: Das neue Gewerbegebiet "Steinäcker" im Norden der Stadt bietet sich wie auf dem Silbertablett dafür an und wird auch dafür angeboten. Dazu sickerte schon durch, dass die Schwarz-Stiftung 15 Hektar für den Innovationspark zu marktüblichen Preisen erwerben werde, auch damit ist die Kofinanzierung kein Problem. Im gerade aufgelegten städtische Haushalt werden 68 Prozent der projektierten Einnahmen als Erlöse aus Grundstücksverkäufen ausgewiesen.

Das Heilbronner-Konzept für den Park wird ein hochprofessionelles sein, dafür stehen schon die damit beauftragten Institute Steinbeis und Fraunhofer, die bereits auf dem Bildungscampus etabliert sind. Und unter Garantie wird auch die ebenfalls hier angesiedelte TU München nicht außen vor bleiben. Der Fokus des Parks soll, so sieht es die Landesregierung, auf Entwicklung und Vermarktung digitaler KI-Produkte "Made in Baden-Württemberg" liegen. Heilbronn wird da noch genauer, so war zu erfahren, dass man auf die Säulen "Produktion, Logistik, Handel, Distribution, Public Service und Daseinsvorsorge" bauen werde.

"Für den Wirtschaftsstandort Heilbronn und dessen nachhaltige Entwicklung wäre der KI-Innovationspark ein weiterer Meilenstein. Künstliche Intelligenz ist ein elementarer Parameter bei der Transformation der traditionellen Branchen in die Zukunft", sagt OB Mergel. Professor Reinhold Geilsdörfer, Geschäftsführer der Dieter-Schwarz-Stiftung ergänzt: "Der Innovationspark würde die von der Stiftung getätigten Investitionen ideal ergänzen. Gemeinsam mit innovativen Unternehmen könnte in Heilbronn ein überregional sichtbarer Standort für Forschung und Anwendung im Bereich der KI entstehen."

Tübingen und Reutlingen haben ihre Doppelbewerbung auf die Tagesordnung einer gemeinsamen, öffentlichen Gemeinderatssitzung gesetzt. Stadträtin Evelyn Ellwart (Tübinger Linke) sagte in dessen Rahmen: "Mit dieser Ausschreibung hat das Land regelrecht eine Schlacht aufs kalte Buffet eröffnet. Ein Rennen auf Fördergelder, auf die Bonbons, die das Land auswirft um das Konkurrenzgerangel in dem Feld noch mehr anzuheizen."

Aus Heilbronner Sicht kann man diesem Argument gelassen begegnen. Hier hat die Schwarz-Stiftung immer bekommen, was sie wollte, ganz einfach, weil sie es sich leisten kann. Auch ein Blick nach Bad Friedrichshall zeigt dies: Hier beginnt die Schwarz-Unternehmensgruppe in diesem Jahr mit dem Bau eines Campus für (fast ausschließlich) 5000 IT-Arbeitsplätze.

Dass man weiß wie es geht, zeigt auch die Entwicklung des Zukunftsparks in Heilbronn mit Schwerpunkt Medizin- und Biotechnik, von dem aus eine nicht nur geografische Linie zu den "Steinäckern" führt. Sophie Viger, Geschäftsführerin der "école 42" sagte jüngst in einem Interview: "Unternehmen und Organisationen in der Welt sind und werden das sein, was wir aus ihnen machen, sie sind soziale Gruppen, menschliche Gruppen. Alle Talente anzuziehen, egal woher sie kommen und in all ihrer Vielfalt, Empathie und Offenheit zu schätzen, das hilft auch."