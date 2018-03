Immer wieder melden sich Trickbetrüger per Telefon. Archivfoto: dpa

Heidelberg/Weinheim/Meckesheim. (pol/rl) Zu einer Welle betrügerischer Telefonanrufen kommt es derzeit in der ganzen Region. Allein am heutigen Donnerstag vermeldet die Polizei mehrere Fälle aus Heidelberg, Meckesheim und Weinheim.

In den Heidelberger Stadtteilen Ziegelhausen und Neuenheim wurden am Mittwochabend sechs ältere Menschen von vermeintlichen Polizei- und Kriminalbeamten angerufen, die behaupteten eine Einbrecherbande festgenommen zu haben. Im Verlauf des Telefonats fragten die "Beamten", ob die Angerufenen daheim Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände aufbewahren würden. Hier wurden die Senioren glücklicherweise misstrauisch und beendeten die Telefonate. Sie notierten die angezeigten Rufnummern und verständigten das Polizeirevier Heidelberg-Nord.

In Weinheim war es konkret die Telefonnummer 06201/1110, die vier Bürgern am Mittwoch in Weinheim, Laudenbach und Hemsbach angezeigt wurde. Auch erzählten die falschen Polizeibeamten die Geschicht von zwei Tätern, die festgenommen worden seien und bei denen eine Liste gefunden wurde, auf denen persönliche Informationen der Angerufenen befinden würden. Die "Beamten" fragten auch hier nach Bargeld und Schmuck im Haus. Auch hier wurden die Angerufenen misstrauisch, beendeten die Gespräche und verständigten die Polizei.

Die gleiche Geschichte wurde am Mittwochnachmittag auch vier älteren Meckesheimern erzählt. Diesmal von angeblichen Beamten der Kriminalpolizei Sinsheim. Auch hier fragten die Trickbetrüger nach Schmuck und Bargeld im Haus und ob die Angerufenen alleine leben würden. Glücklicherweise wurden auch hier die vier Senioren misstrauisch und verständigten die Polizei. Hier erfolgten die Anrufe jedoch mit unterdrückter Rufnummer.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor solchen Anrufen und gibt folgende Ratschläge:

> Geben Sie zu keinem Zeitpunkt Auskunft über Besitz-/Vermögensverhältnisse.

> Vereinbaren Sie niemals Termine oder übergeben Bargeld an der Haustüre.

> Versichern Sie sich, wer anruft.

> Beenden Sie unverzüglich die Gespräche und alarmieren die Polizei.

> Notieren Sie gegebenenfalls eine angezeigte Telefonnummer.