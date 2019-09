Heidelberg/Walldorf. (RNZ/mare) Autofahrer aufgepasst: Wegen einer Notsanierung des rechten Fahrstreifens wird die Autobahn A5 in Richtung Karlsruhe zwischen den Anschlussstellen Heidelberg/Schwetzingen und Wiesloch/Walldorf von Freitag bis Montag, 13. bis 16. September, voll gesperrt. Das teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe mit.

Aufgrund der Hitze in den letzten Wochen habe es Schäden an den Fugen gegeben. Dadurch sei die Fahrbahn nicht mehr so griffig, entsprechend sei das Tempo schon auf 60 Km/h beschränkt worden, heißt es.

Ab Freitag, 13. September, rücken dann ein Wochenende lang die Arbeiter an: Die rechte Fahrspur wird dann auf einer Länge von rund zwei Kilometer zunächst abgefräst und dann mit mehreren Schichten neu asphaltiert. Dies geschieht zwischen der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen und der Tank- und Rastanlage Hardtwald.

Los geht es mit der Vollsperrung an diesem Tag um 20 Uhr. Montagfrüh um 5 Uhr soll die Strecke dann wieder frei sein. Von der Sperrung ist auch die Tank- und Rastanlage Hardtwald West betroffen. Die Autobahn in Richtung Frankfurt bleibt frei befahrbar.

Die Umleitung für die Fahrtrichtung Karlsruhe erfolgt an der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen über die Bundesstraße B535 zur A6 und ist entsprechend ausgeschildert.