Vom Marion Gottlob

Heidelberg/Schwetzingen. Sie stellt sich immer wieder neuen Herausforderungen: Ilona Krotz ist die neue Geschäftsführerin der psychiatrischen Nachsorgeeinrichtung St. Thomas mit fünf Wohnheimen für rund 220 Bewohner und verschiedenen Außenwohngruppen, unter anderem in Heidelberg und Schwetzingen. "Für mich ist eine Balance zwischen Menschlichkeit und betriebswirtschaftlichem Ergebnis wichtig", betont sie. "Mein Hobby ist meine Arbeit – es muss allerdings sinnvolle Arbeit sein", sagt die Mutter einer Tochter.

Krotz stammt Züttlingen bei Würzburg. Eigentlich wollte sie eine Banklehre machen. Doch mit 14 Jahren begleitete sie mehrere Monate lang einen Angehörigen beim Sterben. Für ihre Mutter war damit klar: Ihre Tochter sollte Krankenschwester werden. "So ging alles seinen Gang", erinnert sich Ilona Krotz. Sie absolvierte also eine Berufsausbildung zur Krankenschwester.

Kaum hatte sie die Lehre beendet, zeigte sich eine weitere Begabung: "Ich kann Menschen führen." Wie macht sie das? Bei dieser Frage lächelt sie, doch ihre Augen bleiben ernst: "Führung kann man nicht unbedingt erlernen. Man muss erspüren, was Menschen brauchen. Einige brauchen klare Anweisungen, andere benötigen Freiraum. Man muss wissen: Es gibt eigentlich nichts, was man richtig oder falsch machen kann. Es ist alles okay."

Am SLK Klinikum in Bad Friedrichshall übernahm sie die Stationsleitung in der Kardiologie-Abteilung. Sofort hatte sie eine Idee zur Optimierung: "Ich verwandelte damals die Station in eine Herzkatheter-Abteilung. Das war neu." So entstand eine Eliteeinrichtung. Das nützte den Patienten, aber auch den Mitarbeitern, die weniger Wochenend-Dienste übernehmen mussten, was vor allem Müttern mit kleinen Kindern zugute kam. Krotz betont: "Ich glaube, dass jeder Mensch gute Ideen hat. Aber nur wenige Menschen versuchen, ihre Ideen in die Tat umzusetzen."

Nach einigen Jahren wechselte sie in die freie Marktwirtschaft: "Ich fühlte mich wie ein Rohdiamant, der geschliffen werden sollte. Ich wollte wissen, ob sich meine Führungsqualitäten bewähren würden." Sie war in ganz Deutschland unterwegs für eine Zeitarbeitsfirma. Fünf Jahre später übernahm sie erneut eine Führungsposition in einem Factoring-Unternehmen, das Zahlungsforderungen im Gesundheitswesen ankauft. Hat sie Angst vor Schulden? "Nein, wenn man in Schulden gerät, kann man die Dinge auch wieder in Ordnung bringen", ist sie überzeugt.

Neben dem Beruf studierte sie an der Universität Saarbrücken Betriebswirtschaft und machte in weniger als zwei Jahren den Abschluss. "Ich bin dankbar für meine Fähigkeiten und möchte sie nutzen. Ich hatte aber auch Glück", zeigt sie sich bescheiden.

2007 übernahm sie die Leitung eines Seniorenheims in Leingarten bei Heilbronn. Nur ein Jahr später leitete sie zusätzlich ein weiteres Seniorenheim und führte es aus der Verlust- in die Gewinnzone. Die Tür zu ihrem Büro stand immer offen, auch und gerade für Senioren mit einer Demenz-Erkrankung. Manchmal setzte sich eine Seniorin zu ihr, die ständig nur ein einziges Wort wiederholte: "Hallo!" Ilona Krotz gibt zu: "Wenn man arbeiten möchte, kann das nerven." Aber dann sagte sie zu der älteren Dame: "Wir schauen mal, was wird." Die Frau fühlte sich verstanden – und wurde friedlich und still.

Ilona Krotz regte an, dass in ihren Heimen Wohlfahrtsbriefmarken für soziale Projekte der Awo verkauft wurden: "Wir feierten zum Beispiel ein Dornröschen-Fest, als auf den Briefmarken Märchengestalten abgebildet waren." Sie war so erfolgreich, dass sie vom damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck nach Berlin eingeladen wurde. "Eine schöne Begegnung. Er freute sich, dass wir eine Lobby für Menschen am Rande der Gesellschaft geschaffen hatten."

In der Corona-Zeit verwandelte Krotz für "ihre" Senioren die Krise in eine Chance: "Wir stellten uns vor, dass wir einen Ausflug auf eine ,Insel’ machen. Wir erlebten diese Zeit wie Schüler in einem Landschulheim." Die Bewohner verbrachten die meiste Zeit gemeinsam mit Aktivitäten wie Karten-Spielen und Erzählen. Kaum einer musste unter der Isolation leiden.

Krotz sagt: "Eine kostbare Zeit für uns alle. Wir wurden zu einer Schicksalsgemeinschaft." Über ihren Lebensgefährten kam Ilona Krotz schließlich mit Prof. Frank Brecht, dem Gründer von St. Thomas, in Kontakt. Sie schätzte sofort sein Engagement für Menschen mit seelischen Erkrankungen. Als sie gefragt wurde, ob sie die Aufgabe der Geschäftsführung von St. Thomas übernehmen möchte, sagte sie zu: "Ich habe keine Angst vor psychischen Erkrankungen. Man kann doch alles im Leben korrigieren, egal, was."

Sie hat sich etwas Besonderes vorgenommen: "Ich möchte jeden Bewohner von St. Thomas persönlich kennenlernen." Mit ihrer Energie und Liebenswürdigkeit wird sie das bestimmt schaffen ...