Heidelberg/Schwetzingen. (RNZ) Zwei Verletzte forderte ein Unfall am Freitagnachmittag auf der Autobahn A5. Der Unfall ereignete sich ersten Informationen zufolge gegen 16 Uhr an der Parallelfahrbahn der A5 in Höhe der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen.

Ein Renault war aus noch unbekannter Ursache gegen einen Toyota geprallt. Der Toyota wurde nach dem Aufprall in die Schutzplanke gedrückt und blockierte die Fahrbahn. Beide Fahrzeugführer wurden, wie die Polizei vor Ort mitteilte, schwer verletzt und mussten in umliegende Kliniken eingeliefert werden.

Foto: Marco Friedrich

Während der Unfallaufnahme war die Parallelfahrbahn zur A5 Richtung Karlsruhe gesperrt. Der Verkehr Richtung B535 ausgeleitet. Am Rande des Geschehens sorgten zwei Autofahrer für Aufregung bei den Polizisten: Sie missachteten die Polizeiabsperrung und durchfuhren die teilweise geräumte Unfallstelle.

Eines der beiden Fahrzeuge konnte durch die Beamten schließlich gestoppt werden. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens lagen zunächst keine Angaben vor.