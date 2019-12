Heidelberg/Sandhausen. (pol/pri/mare) Ein Auto ist am Samstagabend gegen 17 Uhr auf der Autobahn A656 zwischen der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim und dem Autobahnkreuz Heidelberg ausgebrannt. Das teilt die Polizei mit.

200 Meter vor dem Autobahnkreuz Heidelberg geriet ein Ford Galaxy vermutlich wegen einem technischen Defekt in Brand. Innerhalb kurzer Zeit stand das Auto in vollständig in Flammen. Die alarmierte Feuerwehr hielt auf der Fahrbahn in Richtung Mannheim an und löschte von dort aus das brennende Auto, das auf der Fahrbahn Richtung Heidelberg stand.

Während der Löscharbeiten war die Richtungsfahrbahn Heidelberg voll gesperrt. Um 17.30 Uhr wurde der linke Fahrstreifen wieder freigegeben. Der 22-jährige Fahrer des Vans wurde nicht verletzt.

Nur wenige Stunden zuvor war bereits auf der A5 bei Sandhausen ein Auto komplett ausgebrannt.

Demnach war das Fahrzeug gegen 11.30 Uhr in Fahrtrichtung Darmstadt in Brand geraten. Offenbar löste ein technischer Defekt im Motorraum das Feuer aus. Der Fahrer konnte das Auto noch auf dem Beschleunigungsstreifen der Tank- und Rastanlage Hardtwald-Ost abstellen, bevor die Flammen das komplette Fahrzeug erfassten. Die Familie konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Bei Eintreffen der Feuerwehr Walldorf stand das Fahrzeug völlig in Flammen, konnte aber rasch gelöscht werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Während den Löscharbeiten war der rechte Fahrstreifen in Richtung Heidelberg gesperrt. Der Verkehr staute sich auf vier Kilometern.