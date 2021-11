Auch die Polizei war am Dienstagmorgen in den Heidelberger Höhenlagen unterwegs. Foto: PR Video

Heidelberg. (shy) Der erste Schnee im Heidelberger Stadtgebiet hat für Verkehrsprobleme gesorgt. Bereits am Montagabend war zwischen Ziegelhausen und Wilhelmsfeld ein Bus von der Straße abgekommen und hatte für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt.

Am Dienstag teilte ein verärgerter Leser der Redaktion mit, dass es am Morgen auf der L 596 erneut zu chaotischen Zuständen gekommen sei. Gegen 7.15 Uhr seien zwei Busse an der Kurve am Ortseingang Peterstal "ineinander verkeilt" gewesen und hätten die Fahrbahn versperrt. "Das wäre nicht passiert, wenn die Stadt ihrer Pflicht nachgekommen wäre und die Fahrbahn entsprechend geräumt und mit Salz behandelt", schrieb der Leser, der selber einen Umweg fahren musste, an die RNZ und an das städtische Verkehrsmanagement.

Die Stadt teilte auf RNZ-Nachfrage mit, dass der Winterdienst die Straße durchaus gestreut habe – bevor die Busse fuhren. Das Problem: Zu diesem Zeitpunkt hatte es noch nicht geschneit, und es war kaum Verkehr unterwegs. "Trotz Salz schneit die Straße dann zu. Im Berufsverkehr wäre das nicht passiert, dort, wo Fahrzeuge unterwegs sind, hält sich die gestreute Straße offen", teilte ein Stadtsprechersprecher mit. "Wir haben eine gewisse Leistungsfähigkeit und tun, was wir können. Und wir haben uns besonders auf die Hanglagen konzentriert und fahren mehrfach am Tag dorthin. Aber das geht eben nicht ununterbrochen", so der Sprecher weiter. Schließlich müsse auch das Salz in den Fahrzeugen regelmäßig neu aus dem Depot in Kirchheim geholt werden. Genau das sei auch geschehen. Auf dem Rückweg kam der Winterdienst dann selber erst einmal nicht weiter, eben weil die Strecke von dem querstehenden Bus blockiert war. Zu einem Unfall kam es laut Polizei aber nicht.

Update: Dienstag, 30. November 2021, 20.54 Uhr

Starke Schneefälle sorgen für Verkehrsbehinderungen

Heidelberg/Schriesheim. (pri/max/rl) Der erste Schnee ist da und ist am Dienstagmorgen auch liegengeblieben. Starke Schneefälle behindern dabei aktuell den Verkehr in den Höhenlagen Heidelbergs und dem Rhein-Neckar-Kreis. Der Winterdienst ist im Einsatz. Anbei Fotos aus dem Raum Königstuhl/Kohlhof.

Auch in Schriesheim-Altenbach hatte der Winterdienst alle Hände voll zu tun. Der erste Schnee des Winters sorgte hier in den vergangenen Jahren immer wieder zu Verzögerungen beim Räumen der glatten Straßen. Gerade bei den steilen Seitenstraßen des Ortsteils hatte die glatte oder zugeschneite Fahrbahn zu gefährlichen Situationen geführt. Am heutigen Dienstag lief "alles wunderbar", wie Ortsvorsteher Herbert Kraus der RNZ mitteilte.

Da eine Verwaltungsmitarbeiterin krankheitsbedingt ausgefallen sei, hatte er schon den ganzen Morgen die Anrufe entgegengenommen. In den Vorjahren habe das Telefon "ununterbrochen geklingelt", weil sich viele Anwohner beschwerten. Am heutigen Dienstag seien es genau zwei Anrufe gewesen, so Kraus. "Es hat ordentlich geschneit und unsere Männer kommen kaum nach, aber es scheint alles zu klappen." Die Mitarbeiter seien "pausenlos auf Achse". Das Bauhof-Team war schon "ungefähr um 4 Uhr" gestartet, um den Altenbachern einen einigermaßen unbeschwerten ersten Schneetag zu ermöglichen.

Update: Dienstag, 30. November 2021, 15.34 Uhr