Heidelberg/Rhein-Neckar. (RNZ) Der Kreisverband Rhein-Neckar/Heidelberg des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hat in Zusammenarbeit mit der Stadt Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis eine Telefon-Hotline eingerichtet, um Pflegehelfer- und Hilfsangebote zu koordinieren. Die Nummer ist freigeschaltet.

Hier können sich alle melden, die eine pflegerische Ausbildung haben, schon in der Pflege tätig waren oder eine andere medizinische Ausbildung vorweisen können. Sie sollten zudem nicht mehr fest im Gesundheitswesen verplant und tätig sein. Darüber hinaus sollen sich unter der Telefon-Hotline Vereine, Organisationen oder Initiativen melden, die während der Coronavirus-Pandemie ortsnah Hilfsangebote für die Bürger anbieten. An den acht Abfrageplätzen der Hotline sitzen ehrenamtliche und hauptamtliche Kräfte des DRK-Kreisverbandes. Sie sind an an allen Tagen von 9 bis 17 Uhr erreichbar.

Telefon-Hotline eingerichtet

Die DRK-Hotline nimmt auch örtliche Angebote zur Unterstützung bei Einkäufen oder Behördengängen, bei der Kinderbetreuung oder einfach nur Gespräche gegen Einsamkeit auf. Alle Angebote werden in einer Datenbank gebündelt. Damit erweitert das Rote Kreuz zudem sein landesweites Online-Portal www.wircheckendas.de für die Rhein-Neckar-Region.

"Wir werden in den kommenden Wochen viele helfende Hände brauchen – vor allem in der medizinischen Versorgung und in der Pflege, aber auch in vielen anderen Bereichen. Ich bitte alle, die nützliche Kenntnisse oder berufliche Erfahrungen haben und helfen können, sich online bei #wircheckendas oder über die Hotline zu melden. Ich danke dem DRK für seine Initiative und wünsche mir, dass hier eine richtige Drehscheibe für Hilfsangebote ins Laufen kommt", so Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner. Auch Landrat Stefan Dallinger appelliert an die Bevölkerung, das Angebot zu nutzen: "Es kommt jetzt auf jeden Einzelnen an."

Info: Telefon-Hotline des DRK für Hilfsangebote in Heidelberg und den Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises unter der Nummer 0 72 61 / 14 41.310, täglich von 9 bis 17 Uhr.