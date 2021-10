Ein Hund wird behandelt: Verletzt sich der Yorkshire Terrier allerdings am Wochenende die Pfote, kann für den Halter die Suche nach einem Tierarzt, der Dienst hat, zu einem echten Problem werden. Foto: Fassbender

Von Wolf H. Goldschmitt

Heidelberg/Rhein-Neckar. Haustierbesitzer kennen das Problem: Eine tiefe Wunde beim Hund oder eine schwere Verletzung bei der Katze – und das ausgerechnet am Wochenende oder Feiertag. Wer dann spät in der Nacht einen Tierarzt braucht, hat meist eine nervenaufreibende Suche vor sich und Angst, dass Hilfe möglicherweise zu spät kommt.

Denn immer mehr Tierärzte und Kliniken stellen den Notdienst ein: Die wichtigen Helfer sind nun auch in Not. Dr. Claudia Veit, Heidelberger Fachärztin für Klein- und Haustiere, warnt deshalb: "Nachdem es vor wenigen Jahren noch mehrere Tierkliniken im Rhein-Neckar-Kreis gab, die Tag und Nacht für "tierische" Notfälle einsatzbereit waren, ist die Versorgung mittlerweile äußerst lückenhaft. Heute müssen Tierhalter weite Wege und lange Wartezeiten in Kauf nehmen". Bei vielen, die sich beim Notdienst melden, höre man richtig den Stein vom Herzen fallen, wenn sie tatsächlich kommen können. Zum Teil hätten sie davor schon vergeblich drei oder vier Tiermediziner angerufen.

Obwohl im vergangenen Jahr die Notdiensttarife der Tierärztlichen Gebührenordnung auf den vierfachen Satz erhöht wurden, sei die Finanzierung von Nacht- und Wochenenddiensten weiterhin noch nicht ausreichend. Auch die Notdienstgebühr von knapp 60 Euro pro Patient reißt das Ruder nicht herum. Deswegen könne man nur allen Tierhaltern empfehlen, eine Krankenversicherung für "Tyson" oder "Minka" abzuschließen.

Arbeitszeitgesetz und Fachkräftemangel verstärkten laut Dr. Veit das Problem. Diese Notdienstversorgung sei aber auch zunehmend gefährdet, weil Bagatellfälle die Notaufnahmen unnötig überlasten und Respektlosigkeiten von Tierbesitzern stetig zunehmen. Zunehmende Übergriffigkeit und Aggressivität eines gewissen Kundentypus führe dazu, dass das an allen Ecken und Enden knirschende Notdienst-System der Tiermedizin zu kollabieren droht – mit fatalen Folgen für die Mehrheit der vielen verantwortungsbewussten und dankbaren Tierfreunde, falls sie für ihre Lieblinge Hilfe brauchen.

Aber wo liegt die Wurzel des Problems? Früher hatten sich Kliniken und Praxen gleichmäßig am tierärztlichen Notdienst beteiligt, auch wenn nur Kliniken verpflichtet sind, einen 24-Stunden-Dienst anzubieten. Viele Praxen betrachten den Notdienst aber inzwischen lediglich als Service für ihre Stammkunden und nehmen keine fremden Patienten auf. Parallel dazu wird es für die Tierarztzentren in den letzten Jahren immer schwerer, den personal- und kostenintensiven Nacht- und Wochenenddienst zu organisieren. Die Folge: Immer mehr geben ihren Klinikstatus zurück, um so dieser Notdienstverpflichtung zu entgehen.

Laut Arbeitszeitgesetz sind Tierärzte verpflichtet, nach einem Wochenenddienst eine elfstündige Ruhepause einzuhalten. Solche Vorschriften machen Sinn, denn auch ein Tierarzt, der in den seltensten Fällen mit einer 40-Stunden-Woche auskommt, braucht Erholungszeiten, um qualifiziert arbeiten zu können. Für kleinere Praxen heißt das aber im Umkehrschluss: Nach einem Notdienstsonntag bleibt am Montag geschlossen. Die Verdienstausfälle für diesen Tag sind allerdings durch den Wochenenddienst nicht zu kompensieren. Genau wie in anderen Arbeitsfeldern ist auch bei Tierärzten die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ein Thema. Lange Notdienstbereitschaft steht deshalb verständlicherweise nicht ganz oben auf der Wunschliste.

Die Frage, was tatsächlich ein Notfall ist, ist auch für erfahrene Tierhalter nicht immer eindeutig zu beantworten. Im Zweifel rufen sie aus nachvollziehbaren Gründen lieber einmal öfter nach dem Tierarzt. Doch auch hier gibt es laut Dr. Veit eine Grenzlinie: Unverschämtes Verhalten bei Kleinigkeiten wie Zecken oder Flohbefall bis hin zu körperlichen Angriffen in Praxen hätten zugenommen.

Auch gehe gar nicht, dass ein Notdienst-Tierarzt auch noch andere Krankheitsfragen abklären soll. Beides koste unnötig Zeit und gehe so auf Kosten anderer Patienten. Ähnlich sieht es aus bei schwierigen Diagnosen. Komplizierte Eingriffe, die nicht unbedingt überlebenswichtig sind, müssten eben auf einen Wochentag geschoben werden.

Und noch einen Tipp hat die Veterinärin: "Warten Sie mit dem Tierarztbesuch nicht zu lange. Vorbeugung und Früherkennung ersparen viel Stress bei Tier und Mensch."

Dr. Claudia Veit versucht im Team mit Kolleginnen und Kollegen zur Zeit den komplizierten Spagat zwischen helfendem und ständig verfügbarem Arzt sowie einem zeitgemäßen Praxismanagement. Ihr Ansatz ist der Aufbau eines "Notdienstrings", an dem sich viele Praxen beteiligen sollen, um so die Last auf mehr Schultern zu verteilen.