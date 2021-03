Von Max Rieser

Heidelberg/Rhein-Neckar. Vor knapp drei Wochen war es soweit, meine Frau und ich erfuhren: Das dritte Kind ist unterwegs. Abgesehen von der normalen Aufregung stand eine neue Frage ins Haus: Wie wirkt sich die Coronasituation darauf aus? Da sie als Erzieherin arbeitet, bedeutete es für sie erst mal Beschäftigungsverbot, da für Schwangere ein erhöhtes Risiko bei einer Infektion mit Sars-CoV-2 besteht.

Für mich bedeutete es, dass ich nun das Risiko für eine Infektion bin. Ungefähr zur gleichen Zeit wurde von der Landesregierung beschlossen, dass die beiden engsten Kontaktpersonen der Schwangeren impfberechtigt sind. Das liegt vor allem daran, dass es noch nicht ausreichend Studien darüber gibt, wie sich eine Impfung auf schwangere Frauen beziehungsweise die ungeborenen Kinder auswirkt.

Ich begann also direkt mit der Planung. Nachdem ich zwei Tage im virtuellen Warteraum der zentralen Vergabestelle für Impftermine auf www.impfterminservice.de verbracht hatte, beschloss ich, telefonisch nachzufragen. Nach einer längeren Zeit in der Warteschleife ging dann alles recht schnell. Bereits zwei Wochen darauf bekam ich einen Termin, einen Tag nach meinem Schwiegervater, der uns häufig bei der Kinderbetreuung unterstützt und deshalb als zweite Kontaktperson genannt wurde.

Eine Bestätigung der Termine erhielt ich per Mail, in der auch vermerkt war, dass ich mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer geimpft werden sollte. Das machte mich etwas stutzig, da ich dachte, dass dieses Präparat zunächst nur für hochaltrige Personen vorgesehen sei.

Am vergangenen Sonntagmorgen um 8 Uhr machte ich mich also auf den Weg zum zentralen Impfzentrum im Heidelberger Patrick-Henry-Village. Da ich meinen Schwiegervater am Vortag schon begleitet hatte, waren mir die Örtlichkeiten bekannt. In der Warteschlange unterhielten sich zwei ältere Damen hinter mir darüber, dass sie ja nach der Impfung wieder völlig frei seien und endlich wieder ins Schwimmbad oder in die Sauna gehen könnten. Als ich äußerte, dass ich glaube, dass wir darauf trotz Immunisierung noch etwas warten müssten, waren sie einigermaßen empört.

Die erste Sicherheitsschleuse war direkt an der Eingangstür. Eine Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes forderte mich freundlich auf, schon mal meine Impfbescheinigung, meinen Personalausweis und meine Krankenkassenkarte bereitzuhalten. An der nächsten Station wurde ich von zwei uniformierten Bundeswehrsoldaten empfangen, die die Impfzentren unterstützen.

Nach einem kurzen Blick auf meine Unterlagen wurde ich schroff darauf hingewiesen, dass ich keinen Beweis für die Schwangerschaft beigefügt hätte. Nachdem ich zu Bedenken gab, dass mein Schwiegervater am Tag zuvor etwas Ähnliches nicht gebraucht hätte und ich deshalb nichts dabei habe, sagte man mir, dass sich diese Bescheinigung ja jeder ausdrucken könnte. Ein Gefühl wie in der Sicherheitskontrolle am Flughafen kam bei mir auf.

Nach einer kurzen Verhandlung einigten wir uns darauf, dass ein Bild des Mutterpasses als Beweis dafür, dass ich mir die Impfung nicht etwa erschleichen wollte, reiche. Als ich das gewünschte Bild erhalten hatte, wurde ich durchgelassen. Eine große Halle mit Neonbeleuchtung öffnete sich vor mir, die durch Stellwände in kleine Büroräumen aufgeteilt war. Alles war perfekt organisiert.

Auf den Boden geklebte Pfeile zeigten die Richtung und Wartestellen an. An jeder Ecke wurde man gelotst, sodass es nie zu Staus oder Ungewissheiten wegen des Laufweges kam. Im ersten Büroraum befragte mich erneut ein uniformierter Mitarbeiter der Bundeswehr nach dem Grund meiner Impfung und außerdem nach möglichen Unverträglichkeiten, ob ich Blutverdünner oder andere Medikamente nehme und ob ich bereits mit dem Coronavirus infiziert gewesen sei. Nach Klärung der Fragen bekam ich ein Formular ausgehändigt und wurde in einen Warteraum gelotst, in dem auf einem großen Fernseher Informationen über den Impfvorgang abgespielt wurden. Daraufhin wurde ich zu einem Arzt gerufen. Dieser informierte mich über die gute Verträglichkeit des Biontech-Vakzins.

Ich hätte höchstens einen leichten Temperaturanstieg und Gliederschmerzen zu befürchten. Und ich sollte mich zwischen erster und zweiter Impfung nicht gegen etwas anderes impfen lassen. Er erklärte mir, dass die aktuell bessere Verfügbarkeit dazu geführt habe, dass ich mit dem Präparat behandelt werden sollte. Ungefähr sieben Tage nach der ersten Impfung hätte ich dann bereits einen Schutz von 60 bis 80 Prozent vor dem Virus. Die Maske müsse ich weiterhin tragen, da eine Übertragung von mir auf andere noch nicht auszuschließen sei.

Nachdem alle Unklarheiten beseitigt waren, ging es zur Sache. Ich wurde in den nächsten Raum geführt, wo ein Heidelberger Medizinstudent im weißen Seuchenanzug mit FFP2-Maske und Schutzbrille auf mich wartete. Er klärte mich ein letztes Mal über die Impfung auf und fragte, in welchen Arm ich die Spritze gern bekommen würde, da es zu leichten Schmerzen im Arm wie bei einer Impfung üblich kommen könnte, da das Präparat in den Muskel gespritzt wird.

Nachdem mein Arm zweimal desinfiziert wurde, kam der kaum spürbare Piks, danach war es auch schon vorbei. Ich bekam noch einen Aufkleber in meinen Impfpass und wurde aufgefordert, noch 15 Minuten im letzten Wartesaal Platz zu nehmen, um eine Reaktion des Kreislaufs auf die Spritze auszuschließen. Insgesamt wurden am Sonntag 1180 Personen im zentralen Impfzentrum immunisiert. Für den reibungslosen Ablauf sorgten 110 Mitarbeiter in zwei Schichten. Bis auf ein leichtes Ziehen im Arm am Folgetag hatte ich keinerlei Nebenwirkungen zu beklagen. Der zweite Termin ist in drei Wochen, wieder an einem Sonntag. Danach bin ich immun und sehr froh darüber.