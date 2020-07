Heidelberg/Mannheim. (pol/mare) Verkehrsregeln? Egal! Das meinten zumindest zwei Autofahrer am Dienstag in Heidelberg und Mannheim. Ohne Rücksicht auf die StVO und andere Verkehrsteilnehmer waren sie unterwegs. Das teilt die Polizei mit.

> Gefahr durch BMW: Ein Autofahrer war am Dienstagnachmittag ziemlich rücksichtslos in Bergheim unterwegs.

Ein 24-jähriger Mann war demnach kurz vor 15 Uhr mit einem Abschleppfahrzeug auf der rechten Fahrspur des Czernyrings in Richtung Henkel-Teroson-Straße unterwegs. An der Fußgängerampel an der Einmündung Eppelheimer Straße/Czernyring stand ein Baufahrzeug auf dem Radweg und ragte leicht in die linke Fahrspur hinein.

Dann kam der BMW: mit hohem Tempo überholte der auf der linken Spur fahrende BMW über die Gleise zwei Autos und zog danach am Baufahrzeug vorbei. Dabei musste der Fahrer des Abschleppfahrzeugs nach rechts auf den Radweg ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der BMW-Fahrer fuhr einfach weiter.

Der Fahrer des Abschleppers konnte noch beobachten, wie der BMW in Richtung Wieblingen mit unvermindert hoher Geschwindigkeit weiterfuhr und weitere Fahrzeuge überholte. Unter anderem fuhr er in Höhe des Kinocenters in seiner Fahrtrichtung links an einer Verkehrsinsel vorbei.

Der BMW wurde von einer Polizeistreife, die auf die Fahrweise des 24-Jährigen aufmerksam geworden war, in der Henkel-Teroson-Straße gestoppt und kontrolliert. Schuldgefühle zeigte sder 24-Jährige nicht, sondern gab an, dass er es sehr eilig habe. Gegen den Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Die Polizei sucht noch weitere Zeugen. Wer etwas gesehen hat, kann sich melden unter Telefon 06221/991700.

> Ein VW Polo ist weiterhin am Dienstagmorgen kreuz und quer und ohne Rücksicht über die Autobahnen A5 und A656 geheizt.

Zwischen 6.30 und 8.30 Uhr überholte der 40-Jährige Fahrer eines dunkelgrauen VW Polos gleich mehrere Fahrzeuge rechts, teils auf dem Standstreifen oder über alle Fahrspuren der Auutobahnen. Dabei brachte er die anderen Autofahrer in Gefahr, ein Auto wurde sogar beschädigt.

Auch der Polo selbst erlitt Schiffbruch. In Ludwigshafen-Oppau raste der 40-Jährige gegen einen Baum. Der Alkoholtest danach ergab einen Wert von 1,86 Promille.

Die Polizei sucht noch Zeugen. Wer Angaben machen kann, möge sich melden. Telefon: 0621/470930.