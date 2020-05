Von Alexander Albrecht

Mannheim/Heidelberg. Mäßige Bezahlung, hohe Arbeitsbelastung, zu wenig Personal: Die Stimmung unter den Kranken- und Altenpflegern ist schon seit vielen Jahren mies. Mit der Coronakrise erfährt das medizinische Personal zwar Wertschätzung und gilt als systemrelevant. "Doch Klatschen alleine reicht nicht", sagt Regina Albrecht, Personalratsvorsitzende des Universitätsklinikums Heidelberg, bei einer Pressekonferenz am Dienstag in Mannheim mit anderen Arbeitnehmervertretern. Tenor der Runde: Jetzt sei der richtige Zeitpunkt gekommen, um das Gesundheitssystem umzubauen und für bessere Arbeitsbedingungen zu sorgen.

"FCK DRG" steht auf dem T-Shirt von Ralf Heller, Betriebsratschef der Universitätsmedizin Mannheim (UMM). Deutlicher kann man die 2004 von der Politik eingeführten Fallpauschalen (DRG) nicht ablehnen. Das umstrittene Finanzierungssystem hat laut Heller für einen permanenten Sparzwang in den Kliniken gesorgt. Einige Bereiche wie Reinigung, Technik oder die Küche sind ausgegliedert, die Beschäftigten "in den Niedriglohnsektor abgeschoben" worden. Ihnen droht die Altersarmut.

Christof Kramer, Betriebsratschef der Klinik Management Dienstleistungen am Mannheimer Uniklinikum, rechnet vor: "Wird ein Mitarbeiter nach Tarif bezahlt, erhält er 1340 Euro Rente, ansonsten sind es 660 Euro." Kramer fordert deshalb Tariflöhne und eine "Wiedereingliederung" der Beschäftigten in die Stammhäuser.

Heller fürchtet, dass die von der Bundesregierung in Aussicht gestellte Einmalzahlung in Höhe von 500 Euro ("Corona-Prämie") fast nur den Altenpflegern zugute komme. Darüber könnte sich Regina Kupferschläger eigentlich freuen. Doch die Betriebsratsvorsitzende der Altenpflegeheime Mannheim GmbH findet die Bezahlung in der Branche "eigentlich ganz okay".

Stattdessen wünscht sie sich mehr Kollegen. Während der Coronakrise arbeite das Personal "bis zum Umfallen" und müsse die verbotenen Besuche von Angehörigen auffangen. "Es hat schon mehr Spaß gemacht", meint auch eine junge Frau, die im dritten Lehrjahr in der Uniklinik Mannheim als Krankenpflegerin ausgebildet wird. Sie bereue aber nicht, sich für diesen Beruf entschieden zu haben. Wohl wissend, "dass das Gesundheitssystem seit vielen Jahren kaputt gespart wird".

Immerhin ist es Pflegedirektorin Yvonne Dintelmann an der Uniklinik Mannheim gelungen, nach dem historischen Tiefstand im vergangenen mit nur noch rund 800 Pflegern inzwischen fast hundert neue Fachkräfte einzustellen. Weil aber auch das nicht reicht und vor allem in der Intensivmedizin nach wie vor Mitarbeiter fehlen, muss das Krankenhaus allein in diesem Jahr sieben Millionen Euro für Leiharbeit ausgeben.

Dabei hängt die Klinik seit dem Hygieneskandal im Herbst 2014 und einem finanziellen Desaster beim Erwerb von drei Krankenhäusern in Südhessen am Tropf der Stadt. Mehrfach stimmte der Gemeinderat Finanzspritzen zähneknirschend zu. Und auch für dieses Jahr erwartet Heller, zugleich Mitglied im Aufsichtsrat, ein riesiges Minus. Schon vor Corona habe man mit einem zweistelligen Millionen-Defizit gerechnet. Die Pandemie schraube den Fehlbetrag wohl um weitere 50 Millionen Euro nach oben. Besonders ärgert sich Heller über Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne), die vier Universitätskliniken unter einen Rettungsschirm gestellt hat. Nicht aber Mannheim.

Das habe der Aufsichtsrat bei einer Sitzung einem Unterabteilungsleiter in Bauers Ministerium auch deutlich zu verstehen gegeben. "Denn es kann ja nicht sein, dass das Land die Stadt am langen Arm verhungern lässt", so Heller. Enttäuscht ist er zudem von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Dass Krankenhäuser 560 Euro pro ausgebliebenem Patienten während der Coronakrise erhalte, helfe der hoch spezialisierten Mannheimer Uniklinik kaum weiter. Stolz ist Heller aber auf seine Kollegen. Die Klinik hatte einen Notfallplan entwickelt für den Fall, dass viele Mitarbeiter wegen der Pandemie ausfallen. "Das Gegenteil ist eingetreten", so Heller, "der Krankenstand ist nicht gestiegen". Regina Albrecht, Christof Kramer und Regina Kupferschläger bestätigen diesen Befund.