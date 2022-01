Von Heike Warlich-Zink

Heidelberg/Mannheim. Das DKFZ-Hector-Krebsinstitut hat es sich zur Aufgabe gemacht, vielversprechende Ansätze aus der Krebsforschung möglichst rasch in Form von innovativen Therapien, aber auch Medizinprodukten in die Krankenhäuser zu übertragen. Erkenntnisse der Grundlagenforschung sollen mit Ergebnissen der im Labor stattfindenden präklinischen Forschung zusammengeführt und im Rahmen klinischer Studien kontrolliert auf Wirksamkeit und Verträglichkeit geprüft werden, um so die Chancen von Krebspatienten zu verbessern.

Seit seiner Gründung im Jahr 2019 fördert die Hector Stiftung das Institut maßgeblich und wird dies über die Aufbauphase hinaus auch weiterhin tun. Hans-Werner und Josephine Hector haben dafür die Mittel aufgestockt und unterstützen die Einrichtung über die kommenden zehn Jahre mit insgesamt 78,5 Millionen Euro.

Das versetzt die vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ), der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg und dem Universitätsklinikum Mannheim in Kooperation betriebene Einrichtung in die Lage, die Forschung zu intensivieren und auszubauen. Dabei hat man auch den wissenschaftlichen Nachwuchs im Blick.

"Die Spende erlaubt uns, ein wettbewerbliches Forschungsprogramm für junge Krebsforscher aufzulegen", erklärt Michael Baumann. Darüber hinaus kündigte der DKFZ-Vorstandsvorsitzende und Wissenschaftliche Vorstand zwei neue Stiftungsprofessuren an, die sich neuen Forschungsfeldern widmen werden. Eine davon befasst sich mit den späten Nebenwirkungen von Krebsbehandlungen. Laut Baumann ein vernachlässigtes Thema, von dem jedoch rund vier Millionen Menschen betroffen sind, deren Lebensqualität auch noch Jahre später durch die an sich erfolgreiche Therapie beeinträchtigt werden kann.

Weiterer Schwerpunkt ist die molekulare Krebsprävention. Im Rahmen dieser Professur wird erforscht, inwieweit chronische Entzündungen oder Stoffwechsel- und immunologische Faktoren eine ursächliche Wirkung auf die Entstehung von Krebs haben und welche Gegenmaßnahmen – beispielsweise Impfungen – vorsorglich ergriffen werden können. Mit dieser geballten Forschungsmacht im Rücken, will das Institut auch weiterhin Studien auf "höchstem Niveau" etablieren, von denen Krebspatienten weltweit profitieren können.

Diesen Wissenstransfer von der Grundlagen- und Laborforschung hin zu neuen Ansätzen in Prävention, Diagnostik und angewandter Therapie ("Translationale Forschung") bezeichnete Baden-Württembergs für Forschung und Wissenschaft zuständige Ministerin Theresia Bauer (Grüne) bei der Feierstunde zur Erweiterung des DKFZ-Hector-Krebsinstituts im Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg als einzigartig.

Auch angesichts der Geschwindigkeit in der Umsetzung zum Wohl der Patienten. "Krebs ist keine Kleinigkeit", betonte Bauer dabei. Die Erkrankung sei in Deutschland zweithäufigste Todesursache. Nicht zuletzt aufgrund des demografischen Wandels steige die Zahl der Krebspatienten. Auch und gerade, weil die Aufmerksamkeit augenblicklich durch Corona gebunden sei, zeigte Bauer sich dankbar für das Signal, das mit der großzügigen und langfristig angelegten Förderung einhergehe.

Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) bezeichnete die zum Jahresbeginn unerwartet angekündigte Spende der Hector-Stiftung gar als "Paukenschlag für den Wissenschafts- und Forschungsstandort Mannheim". Er hofft, dass dieser seine Wirkung im Stuttgarter Landtag nicht verfehlt, wo das Thema der Fusion von Heidelberg und Mannheim zu einem Großklinikum gerade ins Stocken geraten ist. Hans-Werner Hector indes gibt sich bescheiden: "Wir haben nur finanziert. Sie sind es, die die Mittel fantastisch einsetzen", sagte er an die Adresse von Sonja Loges gerichtet, die das DKZF-Hector-Krebsinstitut an der Universitätsmedizin Mannheim leitet.