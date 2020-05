Sie verstehen sich prima: Annika Kern (2. v. l.) mit ihrer Gastfamilie in Newington, dem Stadtteil von Sydney, in dem die Familie lebt. Foto: zg

Von Peter Wiest

Heidelberg/Sydney. Sie sieht die Lage ganz realistisch. "Dass wir mehr Freiheiten haben, liegt vermutlich an den Fallzahlen", sagt die 16-jährige Austauschschülerin Annika Kern. Das Coronavirus hält nach wie vor Menschen in fast allen Ländern der Welt in Atem – so auch in Australien, wohin die junge Heidelbergerin aus dem Stadtteil Rohrbach, wo sie die Klasse 11 der Internationalen Gesamtschule besucht, Anfang Januar für ein halbes Jahr gereist war und auch nach Ausbruch der Pandemie für die ursprünglich vorgesehene Zeit dort geblieben ist.

Die Entscheidung hat sie bis heute nicht bereut, berichtet sie der Rhein-Neckar-Zeitung aus Sydney – auch wenn sie sich auf die für den 7. Juli geplante Rückreise und das Wiedersehen mit ihren Eltern und ihrer Familie daheim natürlich freut. Bis dahin jedoch sind es noch gut sieben Wochen. Annika ist zuversichtlich, dass sie diese Zeit bei ihre Gastfamilie auch in Anbetracht der derzeitigen Lage weiter genießen und noch viel Neues lernen kann im Rahmen ihres Austauschprogramms – und dass alle gesund bleiben.

Die Zahlen zumindest sprechen in dem Land am anderen Ende der Welt derzeit durchaus dafür. Etwas über 7000 bestätigte Corona-Fälle weisen sie zum Anfang dieser Woche für Australien aus – wobei von den Infizierten bereits rund 6400 wieder genesen sind. Zum Vergleich: In Deutschland waren zur gleichen Zeit über 177.000 Fälle bestätigt; etwa 155.000 Betroffene sind bereits wieder genesen. "Auch deshalb gehen die meisten Australier mit der Situation ziemlich gelassen um", schildert Annika Kern: "Wobei es natürlich auch hier paranoide Leute gibt, die ihr Haus seit Wochen nicht mehr verlassen haben, um ja nicht in Kontakt mit eventuell infizierten Personen zu kommen".

Australien hatte sich die junge Frau, die am Samstag 17 Jahre alt wird, für ihren Schüleraustausch ausgesucht, da sie dort bereits von 2009 bis 2011 mit ihrer Familie gelebt hatte. "Ich wollte zum einen an die tolle Zeit von damals anknüpfen", schildert sie, "und zum anderen hatte ich die Hoffnung, viele neue Erfahrungen sammeln zu können". Beide Erwartungen haben sich mittlerweile erfüllt – wenn auch bedingt durch die Corona-Krise dann doch etwas anders als erwartet.

Die australischen Schulen stiegen Ende März gut zwei Wochen vor Ende von "Term 1", dem ersten von vier Quartalen, in die dort das Schuljahr eingeteilt ist, etwa zeitgleich mit deutschen Schulen auf Online-Unterricht um. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits fast alle internationalen Austauschschüler von Annikas Schule in ihr Heimatland zurückgeholt worden. Sie selbst entschied sich nach längeren Telefonaten mit ihren Eltern dafür zu bleiben: "Und meine Entscheidung habe ich seitdem nie bereut", sagt sie. Und weiter: "Die Freiheiten, die ich hier in Australien habe, sind es auf jeden Fall wert".

Annikas Gastmutter ist Augenärztin und arbeitet seit Beginn der Corona-Krise nicht mehr. Der Gastvater ist bei einer Schuhfirma tätig, die jetzt teilweise auf die Produktion von Atemschutzmasken umgestiegen ist. Ihre "Gastschwester" ist wie sie selbst 16 Jahre alt; ihre zwei "Gastbrüder" sind 14 und 18. Regelmäßig fährt die Familie trotz Corona alle zwei Wochen in die Blue Mountains, um dort Langstreckenläufe oder Mountainbike-Touren zu machen. Annika selbst ist begeisterte Läuferin und hat gerade mit einer ihrer Gastschwestern ihren ersten Halbmarathon über 21 Kilometer absolviert.

Masken tragen die Familienmitglieder daheim keine, werden es aber wohl tun müssen, wenn voraussichtlich kommende Woche die Schule wieder offiziell beginnt. Bis dahin absolvieren Annika und ihre Gastgeschwister "Home Schooling" und gehen nach getaner Arbeit meist ins Freie, um sich sportlich zu betätigen mit Joggen, Radfahren, Spazieren gehen oder Fußballspielen im Park.

In Australien ist derzeit Herbst; es hat um die 15 Grad, und meist scheint die Sonne. Ihre Gast-Großeltern hatten sich nach Ausbruch der Krise in Selbst-Isolation begeben, schildert die junge Heidelbergerin, luden sie nach einigen Wochen aber dennoch zum Essen ein. Mittlerweile treffen sie sich einmal die Woche und genießen meist asiatische Gerichte wie etwa das traditionelle "Hot Pot".

Auch Annika kocht ab und an für die ganze Familie – wobei sie allerdings für ein typisch deutsches kaltes "Abendbrot", wie sie es einmal auf den Tisch stellte, ziemlich schräge Blicke erntete, wie sie berichtet. "Traditionelles deutsches Brot", sagt sie,, "ist schon eines der wenigen Dinge, die ich hier vermisse. Es gibt nur Toastbrot oder Brot mit weicher Kruste."

Gewöhnt hat sie sich dagegen mittlerweile daran, dass die Tischmanieren ihrer Gastfamilie, die einen asiatischen Hintergrund hat, "einen chinesischen Touch" haben, wie sie es nennt: Rülpsen und Schmatzen am Tisch ist danach nicht nur erlaubt, sondern sogar willkommen.

Mit Beginn der Corona-Pandemie wurden auch in Australien Großveranstaltungen abgesagt, wie etwa eine Oster-Show im Olympia Park von Sydney, auf die sich Annika gefreut hatte. In der Stadt selbst wurden ähnlich wie in Deutschland Spielplätze und Parks abgesperrt. Vorübergehend wurden sogar die Strände zum Sperrgebiet erklärt, sind jedoch jetzt wieder zugänglich. Es darf gesurft, geschwommen und auch gejoggt werden; lediglich Stehenbleiben oder Sitzen ist noch untersagt.

Annika war seither wieder dreimal mit ihrer Gastmutter und einer Gastschwester zum Laufen am Strand südlich von Sidney, was für sie traumhafte Ausflüge waren: "Ich habe mich dort plötzlich vollkommen frei gefühlt wie lange nicht mehr." Auch die Ausgangsbeschränkungen wurden mittlerweile wieder gelockert. Derzeit dürfen sich Gruppen von bis zu zehn Personen sowie auch Angehörige von zwei Haushalten miteinander treffen. "Seitdem ist in der Nachbarschaft die Hölle los", so Annika. "Bis spät abends hört man Kindergeschrei und lautes Gelächter. Alle hier sind froh, endlich wieder ihre Freunde zu treffen."Annikas Fazit nach etlichen Wochen Ausnahmezustand in Australien: "Corona hat hier einige Auswirkungen, jedoch noch lange nicht so viele und schwerwiegende wie in Deutschland."

Die Schulen sind zwar auf Online-Schooling umgestiegen und bitten alle Schüler daheimzubleiben, jedoch darf man seine Aufgaben auf dem Schulgelände erledigen, wenn man Probleme hat, dies zu Hause zu bewerkstelligen. Die Geschäfte haben zum Teil zugemacht; Supermärkte haben Abstandsmarkierungen und Plexiglasscheiben vor den Kassen, und theoretisch darf sich wie in Deutschland auch nur eine bestimmte Anzahl an Kunden zeitgleich im Geschäft befinden. Jedoch überprüft das niemand – und die Australier handhaben es in ihrem lockeren Lebensstil. Der Einkauf ist für viele so oft der Höhepunkt der Woche; teilweise gehen die Menschen in Gruppen zum Shoppen. Probleme gibt es bei der Postzustellung, so wurde etwa ein Geburtstagspäckchen für Annika zurück gesendet. Und auch der Reiseverkehr ist im Land selbst und nach außen weiter eingeschränkt.

"Ich hoffe jetzt trotz allem, dass mein am 7. Juli anstehender Rückflug nach Deutschland nicht gestrichen wird", ist Annika dennoch zuversichtlich, dass sie nach Ende ihres Austauschprogramms planmäßig nach Hause fliegen kann: "Mit Heimweh musste ich mich bisher glücklicherweise noch nicht so viel rumschlagen, was nicht heißt, dass ich meine Freunde und Familie nicht vermisse."

Bis dahin versucht sie, in der Corona-Krisenzeit möglichst nur das Positive zu sehen: "Mir bleibt der lange Schulweg erspart; ich bin viel schneller mit den Schulaufgaben fertig als normalerweise; ich habe die Möglichkeit, meine Gastfamilie näher kennenzulernen, und ich kann mich mehr auf meinen Sport konzentrieren. Das Wichtigste jedoch: Ich habe endlich mal Zeit, einfach zu entspannen und allen Stress loszulassen."